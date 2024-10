Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je danes mandat za sestavo vlade podelil vodji Ljudske stranke (ÖVP) Karlu Nehammerju. Obenem ga je zaprosil, naj nemudoma začne pogajanja s socialdemokrati (SPÖ). Za to se je odločil, ker da skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), ki so sicer na volitvah zmagali, ne najdejo koalicijskega partnerja.

Čeprav se mandat za sestavo vlade običajno podeli vodji stranke, ki je na volitvah prejela največ glasov, to ni zapisano v avstrijski ustavi. Alexander Van der Bellen je še dejal, da gre tokrat za popolnoma neobičajen primer, saj da nihče ni želel sodelovati v vladi s stranko, ki je prejela največ glasov.

"Herbert Kickl ni našel nobenega koalicijskega partnerja, ki bi mu omogočil, da postane zvezni kancler," je danes ob naznanitvi odločitve v palači Hofburg, sedežu avstrijskega predsednika, po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal Van der Bellen.

Obenem sta mu vodja ÖVP Karl Nehammer in SPÖ Andreas Babler pojasnila, da iz skrbi za demokracijo in pravno državo ne želita vladati z FPÖ, je dejal. Kot utemeljitev sta po njegovih besedah navedla tudi Rusiji naklonjeno usmeritev stranke, odsotnost ograjevanja od desnih ekstremov, varnostne pomisleke tujih obveščevalnih služb in žaljivo govorico.

"Avstrija potrebuje stabilno vlado, sposobno ukrepanja in z integriteto," je menil Van der Bellen. Ni izključil možnosti, da bi bili lahko del nove vlade s ciljem zagotoviti čim širšo parlamentarno večino tudi liberalni Neos ali Zeleni. Ljudska stranka in socialdemokrati naj v pogovorih sami ugotovijo, ali potrebujejo še tretjega partnerja, je dejal.

Na parlamentarnih volitvah konec septembra so slavili svobodnjaki pred ljudsko stranko in socialdemokrati. Vodja ÖVP in trenutni kancler Nehammer je sicer po volitvah izrazil pripravljenost za sodelovanje z FPÖ - pod pogojem, da vodja stranke Kickl ne bo prevzel nobene funkcije v vladi. A Kickl je vztrajal, da želi postati naslednji kancler.

Tudi druge stranke so zavrnile zamisel o oblikovanju koalicije s svobodnjaki. Ti imajo v novem sklicu 183-članskega parlamenta 57 sedežev, ljudska stranka 51, socialdemokrati pa 41. V parlament se je uspelo prebiti še liberalnemu Neosu z 18 poslanci in Zelenim s 16. Neos je po poročanju APA že izrazil interes za sodelovanje v novi vladi.