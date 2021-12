Avstrija: nekatere dežele odpirajo javne prostore, Dunaj ostaja zaprt

Na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, Solnograškem in v Spodnji Avstriji se bodo danes ponovno odprli gostinski lokali in nastanitveni objekti, v Zgornji Avstriji tudi vsi drugi javni prostori. Dunaj bo z delnim odprtjem počakal do ponedeljka.

V nedeljo se je v Avstriji končalo tritedensko strogo zaprtje javnega življenja, ki je veljalo tudi za cepljene proti covid-19 in prebolevnike. Pri tem so se posamezne zvezne dežele v strahu pred omikronom odločile, da bodo ukrepe odpravljale postopno oz. s tem počakale.

Nekatere avstrijske dežele danes odpirajo javne prostore

V Zgornji Avstriji se danes ponovno odpirajo vse trgovine, storitveni obrati, gostinski in namestitveni obrati ter vsi drugi javni prostori.

V deželah Gradiščanska, Tirolska in Predarlsko so vsi javni objekti odprti že od nedelje, medtem ko so na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, Solnograškem in v Spodnji Avstriji s ponedeljkom odprli le neživilske trgovine. V teh štirih deželah bodo danes odprli gostinske lokale in nastanitvene objekte.

Na Dunaju bodo z odprtjem restavracij in hotelov počakali do ponedeljka.

V notranjih prostorih so sicer od sobote dovoljeni množični dogodki z do dva tisoč udeleženci, a le ob določenih sediščih, spoštovanju pogoja PC in uporabi zaščitnih mask tipa FFP2. Pogoj PC in maske FFP2 so obvezni tudi v muzejih in za obisk razstav. Na prireditvah na prostem je dovoljenih do štiri tisoč obiskovalcev. Gostinski lokali so lahko odprti do 23. ure, nočni klubi pa ostajajo zaprti.

Za necepljene se zaprtje nadaljuje

Zaprtje za tiste, ki se proti covid-19 niso cepili in ga tudi niso preboleli, se medtem nadaljuje. Bo pa cepljenje proti covid-19 od februarja v Avstriji obvezno.

Glede na uradne podatke sicer število okužb z novim koronavirusom v zadnjih dveh tednih upada po vsej državi. Prav tako v Avstriji za zdaj še ni prevladala različica omikron.