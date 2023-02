"Prazne fraze ne bodo zadoščale. Končno je potrebna jasna in nedvoumna zaveza h krepitvi varovanja zunanjih meja in k uporabi ustreznih finančnih sredstev iz proračuna EU," je za današnjo izdajo Die Welt dejal Nehammer.

Skrajni čas je že bil, da se migracije vrnejo na dnevni red Evropskega sveta, je še menil avstrijski kancler, čigar država je skupaj s še sedmimi članicami EU okrepila pritisk glede vprašanja migracij pred zasedanjem voditeljev EU, ki se bodo ta četrtek sestali v Bruslju.

Osmerica držav je v pismu pozvala k odločnejšim ukrepom za zaščito zunanjih meja unije, hitrejšemu vračanju migrantov in sklenitvi novih sporazumov o repatriaciji s tretjimi državami.

Poziv k nadaljni krepitvi varovanja zunanjih meja

V pismu, ki so ga naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, so pozvali k nadaljnji krepitvi varovanja zunanjih meja, vključno z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture, in okrepitvi vloge Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex).

V zadnjem času se med članicami znova krepijo pozivi k financiranju ograj na zunanjih mejah EU, čemur pa pri Evropski komisiji niso naklonjeni.

Nehammer je januarja zahteval dve milijardi evrov iz proračuna EU za financiranje širjenja mejne ograje med Bolgarijo in Turčijo.

Oktobra 2021 je 12 držav članic EU, med njimi tudi Avstrija, v pismu pozvalo Evropsko komisijo k financiranju fizičnih ovir na mejah z evropskim denarjem. Pismo je podprl tudi takratni slovenski notranji minister Aleš Hojs.

Štucin: Slovenija za okrepitev zunanjih meja EU, a nasprotuje gradnji ograj

Državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Marko Štucin pa je pred dnevi v Bruslju za STA povedal, da se Slovenija zavzema za okrepitev zunanjih meja EU, pri čemer pa nasprotuje gradnji ograj na njih.