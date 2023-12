Avstralec skoraj umrl v luknji, ki si jo je izkopal sam

Prijatelji so konec tedna skupaj kopali luknjo na plaži na otoku Bribie Island severno od Brisbana, a se pri tem niso zavedali, da bi njihovo početje skoraj bilo smrtonosno.

Glede na poročanje avstralskih medijev je namreč 25-letnik padel v luknjo, obenem pa ga je še zasula mivka. Potrebovali so kar nekaj časa, da so ga spravili iz luknje, nato pa so opazili, da nima več pulza. Po okoli 45 minutah jim je uspelo moškega oživeti s pomočjo defibrilatorja, ki je bil v bližini. Moškega so nato prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje ostaja kritično.