V streljanju na avstralski posesti šest mrtvih, med njimi dva policista

Po večurni zasedi na avstralski posesti v kraju Wieambilla, kjer so policisti iskali pogrešano osebo, je v streljanju umrlo šest ljudi, vključno z dvema policistoma. "To je srce parajoč dan za Avstralijo," je po dogodku dejal premier Anthony Albanese. Motiv za dogodek ostaja nejasen.

Wieambilla shooting: Six dead including police officers in Australia ‘ambush’ attack https://t.co/cdAM73j6vk — The Independent (@Independent) December 13, 2022

Na zahtevo policije Novega Južnega Walesa so v iskalni akciji za pogrešano osebo dogajanje na posesti v Wiembilli, 270 kilometrov zahodno od Brisbana v Queenslandu, najprej preverili štirje policisti. Ko so se približali hiši, so nanje začeli streljati.

Policista, 26-letni Matthew Arnold in 29-letna Rachel McCrow, sta umrla takoj, ko sta se približala posesti. Tretji policist ima lažje poškodbe, četrti pa je s kraja pobegnil brez poškodb, so sporočili s policije. Nepoškodovanemu policistu, novincu, ki je zaprisegel pred nekaj tedni, je uspelo najti kritje in poklicati pomoč.

Po večurnem obleganju so posebej usposobljeni policisti ustrelili tri ljudi, dva moška in žensko.

Med njimi so bili 46-letni Nathaniel Train, nekdanji ravnatelj šole in pogrešana oseba, ki so jo iskali policisti, njegov brat, 47-letni Gareth Train in Garethova žena, 45-letna Stacey Train, ki sta bila tudi solastnika nepremičnine.

Policija je med preiskavo odkrila še truplo 58-letnega Alana Dareja, bližnjega soseda. Foto: Reuters

"To je nepredstavljiva tragedija," je po napadu dejala policijska komisarka Queenslanda Katarina Carroll in dogodek opisala kot največjo izgubo življenj v enem incidentu v več letih. "Ti policisti niso imeli nobene možnosti. Dejstvo, da sta dva preživela, je čudež," je dejala po obisku prizorišča.