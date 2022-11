V streljanju v gejevskem klubu v Koloradu pet mrtvih in osemnajst ranjenih

There has been a mass shooting at a gay club in Colorado springs. Casualties unknown. pic.twitter.com/pZbGp3bbJa — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 20, 2022

Policija Colorado Springsa je obvestilo o streljanju prejela okoli 23.57 in na kraj dogodka takoj poslala več policistov in reševalcev.

Klub Q, kjer se je zgodil incident, je znan kot "nočni klub za odrasle, namenjen predvsem gejem in lezbijkam, s tematskimi večeri, kot so karaoke in 'drag showi', in gostovanjem didžejev".

Po besedah nekega očividca naj bi napadalec uporabil ostrostrelsko puško, čeprav policija tega ni potrdila. V kakšnem stanju so ponesrečenci, ne poročajo, še piše The Mirror.

Napad se je zgodil na dan spomina na transspolne osebe, ki ga 20. novembra praznujejo v spomin na vsakogar, ki so ga umorili zaradi transfobije.

Natakar kluba Q Michael Anderson je za The Mirror ekskluzivno opisal dogajanje v klubu med strelskim napadom: "Bal sem se, da bom umrl. Ko se strelov ni več slišalo, še vedno nisem bil prepričan, ali je res konec. Vstal sem in se odločil, da zbežim. Na tleh sem zagledal človeka, ki so ga ustrelili v vrat," je povedal.

Foto: Reuters