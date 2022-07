Strelec iz Highland Parka načrtoval še en napad

Ni še jasno, zakaj si je premislil, vendar se je iz okolice Madisona v Wisconsinu v ponedeljek obrnil in odpeljal nazaj v Illinois, kjer so ga aretirali. Strelca so danes pripeljali pred sodnika, ki ga je ukazal zapreti brez varščine. Preiskovalci so zatrdili, da je napad v Highland Parku priznal, motiv pa ostaja neznanka.

So the Highland Park shooter was dressed as a woman when he did the shooting. Not a very good or logical disguise.🤔 🌈🏳️‍🌈🦄? pic.twitter.com/1BJoBPgKYA — Red Joker 🇺🇸 (@R3dJ0k3r) July 5, 2022

Ne vedo, kako je dobil dovoljenje za nakup orožja

Neznanka ostaja tudi to, kako je lahko Robert Crimo decembra 2019 dobil dovoljenje za nakup orožja s podporo očeta, potem ko je policija aprila in septembra istega leta morala posredovati na njegovem domu. Najprej zato, ker je grozil s samomorom, nato pa z umorom.

Here’s Highland Park shooter Bobby Crimo attending a Trump rally last year. pic.twitter.com/OT6lcmwYpJ — unsubcribe_me_plz (@theeunfluencer) July 4, 2022

Septembra so mu zaplenili tudi večje število nožev in meč, vendar drugega orožja niso našli. Tega je namreč kupil šele po pridobitvi dovoljenja, med drugim tudi polavtomatsko puško, iz katere je v ponedeljek streljal na udeležence in obiskovalce parade ob dnevu neodvisnosti.

Ubil šest ljudi, več kot 30 jih je ranil

Ubil je šest ljudi, ena oseba je umrla kasneje v bolnišnici, več kot 30 pa jih je bilo ranjenih zaradi streljanja ali med paniko, ki je izbruhnila po streljanju.

Remember this little boy found wandering alone after #HighlandPark parade? We’ve just found out why… both his parents were killed💔



A fundraiser has been started for Irina and Kevin McCarthy’s 2-yo son Aiden as he grows up without them



Link: https://t.co/qKc4mOVX2t @cbschicago pic.twitter.com/7fxYE3OoS4 — Marissa Parra (@MarParNews) July 5, 2022

Crimo je streljal s strehe bližnje trgovine, kjer je policija odkrila 83 tulcev in tri nabojnike ter puško. S kraja zločina je pobegnil preoblečen v žensko.