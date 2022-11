V strelskem napadu v bližini univerze v ZDA umrli trije ljudje, strelec na begu

Vsa predavanja na univerzi Virginija so bila po napadu odpovedana, rektor Jim Ryan pa je že identificiral napadalca. Šlo naj bi za študenta Christopherja Darnella Jonesa mlajšega.

Policisti napadalca še iščejo

Dostop do kraja incidenta so zjutraj blokirala policijska vozila, šolski uradniki in policisti so študente pozvali, naj se skrijejo, iz zraka so območje prečesavali helikopterji, policisti pa so preplavili območje v iskanju oboroženega in nevarnega študenta.

Do napada prišlo v času, ko preiskujejo smrt še štirih študentov na univerzi v Idahu

Motiv za strelski napad še ni znan, do njega pa je prišlo ravno med preiskavo smrti še štirih študentov na univerzi v zvezni državi Idaho, katerih trupla so odkrili v nedeljo v hiši blizu študentskega naselja. Podrobnosti še niso znane.

Zvezna država Virginija je bila sicer pred leti prizorišče enega najbolj smrtonosnih strelskih napadov v ZDA, ko je aprila 2007 duševno moteni študent pobil 27 svojih kolegov in še pet zaposlenih na univerzi Virginia Tech v Blacksburgu.