Američane pozivajo, naj ne ližejo krastač

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krastače za obrambo pred plenilci izločajo mlečno snov, ki vsebuje različne toksine. Med njimi je tudi 5-MeO-DMT, psihoaktivna spojina, ki sproži halucinogene učinke. Kajenje izvlečka 5-MeO-DMT povzroči močno, a kratko psihedelično izkušnjo in je postalo priljubljeno v zadnjih letih, tudi na posebnih obredih v ZDA in v Mehiki.

Krastače za obrambo pred plenilci izločajo mlečno snov, ki vsebuje različne toksine. Med njimi je tudi 5-MeO-DMT, psihoaktivna spojina, ki sproži halucinogene učinke. Kajenje izvlečka 5-MeO-DMT povzroči močno, a kratko psihedelično izkušnjo in je postalo priljubljeno v zadnjih letih, tudi na posebnih obredih v ZDA in v Mehiki. Foto: Shutterstock

Ameriške oblasti so obiskovalce nacionalnih parkov pozvale, naj ne ližejo krastač, ki izločajo psihoaktivne snovi, s katerimi je mogoče doseči halucinogeni učinek. To bi namreč lahko predstavljalo resno tveganje za zdravje. Opozorilo se nanaša na krastače, ki živijo v severnoameriški puščavi Sonora.

Služba ameriških narodnih parkov je pred dnevi izdala opozorilo proti lizanju velike puščavske krastače, s čimer obiskovalci skušajo doseči halucinogeni učinek zaradi močnega toksina, ki ga te dvoživke naravno izločajo, saj obstaja verjetnost, da bodo resno zboleli.

Praksa, prikazana v priljubljenih animiranih televizijskih serijah

Gre sicer za prakso, ki je bila prikazana v priljubljenih animiranih televizijskih serijah, kot so Simpsonovi in "Family Guy", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Tako kot pri večini stvari, na katere naletite v nacionalnem parku, pa naj bo to bananin polž, neznana goba ali velika krastača z žarečimi očmi, vas prosimo, da se vzdržite lizanja," so zapisali na družbenih omrežjih.

Krastače lahko dosežejo dolžino skoraj 18 centimetrov

V sporočilu sicer niso navedli, koliko ljudi je skušalo doseči ugodje z lizanjem krastač, ki živijo v jugozahodnem delu ZDA in severozahodnem delu Mehike. Krastače so med največjimi v Severni Ameriki in lahko dosežejo dolžino skoraj 18 centimetrov. Foto: Shutterstock

Krastače za obrambo pred plenilci izločajo mlečno snov, ki vsebuje različne toksine. Med njimi je tudi 5-MeO-DMT, psihoaktivna spojina, ki sproži halucinogene učinke. Kajenje izvlečka 5-MeO-DMT povzroči močno, a kratko psihedelično izkušnjo in je postalo priljubljeno v zadnjih letih, tudi na posebnih obredih v ZDA in v Mehiki.

V razpravo glede uporabe snovi v terapevtske namene tudi znane osebnosti

V razpravo glede uporabe snovi v terapevtske, rekreativne in celo duhovne namene so se v ZDA med drugim vključile znane osebnosti, kot sta boksarski šampion Mike Tyson ter igralec in komik Joe Rogan, še navaja AFP.