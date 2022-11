Trump naj bi napovedal novo kandidaturo. Kaj je v ozadju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump naj bi v torek napovedal ponovno kandidaturo za predsednika ZDA. S kandidaturo za volitve, ki bodo šele leta 2024, se Trump po mnenju nekaterih analitikov želi izogniti kazenskemu pregonu zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše in drugim pravnim težavam.

Tako demokratski kot republikanski politični analitiki so torkove volitve sredi predsedniškega mandata označili za nov volilni poraz Donalda Trumpa, ker se napovedi o veliki republikanski prevladi niso uresničile. Demokrati slavijo ohranitev večine v senatu, upanje na ohranitev večine v predstavniškem domu in zvišanje števila guvernerskih položajev.

Čeprav so se kandidati z njegovo podporo odrezali slabše od pričakovanj, Trump ohranja svoj vpliv nad večjim delom republikanske volilne baze in ostaja favorit za osvojitev republikanske predsedniške nominacije. Kljub njegovi priljubljenosti pa je ta trenutek jasno, da volitev proti demokratu skorajda zagotovo ne bi dobil.

Če je verjeti nekaterim medijskim poročilom, sta hčerka bivšega predsednika Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner vnaprej odpovedala sodelovanje v morebitni novi Trumpovi kampanji.

Nekdanji zvezni tožilec James Zirin je prepričan, da Trump namerava kandidaturo razglasiti, da bi se izognil kazenskemu pregonu. Po razglasitvi kandidature bi namreč lahko svoje privržence še bolj prepričal, da gre za politično motivirani pregon.

Demokrati so malce razočarani nad pravosodnim ministrom Merrickom Garlandom, ker še ni sprožil kazenskega pregona zoper Trumpa, vendar se minister očitno drži nenapisanega pravila, da se ovadb, ki bi vplivale na potek kampanj oziroma izide volitev, ne sproža.

"Prepričan sem, da Trump verjame, da se lahko izogne pregonu s predsedniško kandidaturo in zavlačevanji. Vendar pa si zdaj tudi številni republikanski politiki želijo, da bi se ga preganjalo, obsodilo in zaprlo, ker imajo lastne predsedniške ambicije in vidijo, da stranko vleče navzdol," pa je dejal konservativni pravnik Eric Owens.

"Kot Američanu je zame misel na novo Trumpovo kandidaturo z vsemi lažmi, delitvami in spodkopavanjem demokracije grozljiva. Po drugi strani pa kot politik, ki si ne želi republikanca v Beli hiši, menim, da je njegova kandidatura dobra stvar," je izjavil senator Bernie Sanders.

Med republikanci v kongresu ima Trump sicer še vedno podpornike. "Tako kot so politično preganjali gospoda Trumpa, še ni nihče v zgodovini naše države preganjal nikogar," je poudarila kongresnica Marjorie Taylor Greene iz Georgie.