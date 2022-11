Nov strelski napad v ZDA: napadalec v trgovini ubil najmanj deset ljudi #video

Napadalec je v torek pozno zvečer v trgovini Walmart v ameriški zvezni državi Virginiji ustrelil in ubil več ljudi, so na Twitterju sporočili predstavniki mesta Chesapeake. Kot so zapisali, je policija potrdila več smrtnih žrtev, umrl pa je tudi napadalec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

BREAKING: Virginia police confirm a shooting with fatalities at a Walmart store in Chesapeake. The shooter is dead. https://t.co/btBaRS6zwV — The Associated Press (@AP) November 23, 2022

"Našli smo več smrtnih žrtev in več ranjenih ljudi," so novinarjem na terenu potrdili policisti. Ocenjujejo, da je bil strelec samo en in da je mrtev.

Nekateri tamkajšnji mediji poročajo, da naj mrtvih ne bi bilo več kot deset ljudi, a uradnih podatkov o tem za zdaj ni.

Policija se je na prijavo o streljanju odzvala okoli 22.15 in po prihodu na kraj dogodka v od 35 do 40 minutah našla več mrtvih in ranjenih ljudi.

Multiple deaths after shooting at Walmart in Chesapeake, Virginia https://t.co/ejnjBwNr53 — The Guardian (@guardian) November 23, 2022

Tiskovni predstavnik policije Chesapeake Leo Kosinski je po navedbah agencije AP še dejal, da ne verjame, da je v napadalca streljala policija, hkrati pa ni mogel potrditi, ali si je napadalec sodil sam.

Pet bolnikov iz Walmarta zdravijo v splošni bolnišnici Norfolk, podatki o njihovem zdravstvenem stanju niso znani.

Pred tremi dnevi streljanje v gejevskem klubu

Strelski napad v Virginiji se je zgodil le tri dni po tem, ko je napadalec v gejevskem nočnem klubu v Koloradu s streljanjem ubil pet ljudi in jih 17 ranil. Strelca so aretirali, še pred tem pa so ga obvladali obiskovalci kluba in ga pretepli.