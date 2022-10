Po streljanju s policijo naredil samomor

Na klic občana, ki je po telefonu grozil, da bo uporabil strelno orožje, so policisti intervenirali in v času intervencije si je ta vzel življenje. Prav tako so strelno orožje uporabili tudi policisti, so zapisali.

Policija še naprej zbira obvestila

Ogled kraja dogodka je prevzel preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, o varnostnem dogodku je bilo obveščeno tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Generalni direktor policije je imenoval komisijo, ki bo preiskala vse okoliščine varnostnega dogodka. Policisti in kriminalisti še naprej zbirajo obvestila zaradi razjasnitve vseh okoliščin varnostnega dogodka, so zapisali v sporočilu za javnost.

Preiskovalna dejanja še potekajo, zato bo policija več podrobnosti lahko posredovala v nadaljevanju.