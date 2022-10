Tragedija v Španiji: moški streljal na vozila, ubil policista in ranil svojega očeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V streljanju v bližini španskega mesta Villamayor de Calatrava, ki leži približno 185 kilometrov južno od prestolnice Madrid, so umrli najmanj trije ljudje, vključno s strelcem, še trije pa so bili ranjeni, je danes poročala tiskovna agencija Europa Press. Do incidenta naj bi prišlo zaradi družinskega spora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.