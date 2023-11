Avstralska policija aretirala več kot sto podnebnih aktivistov #video

Avstralska policija je danes aretirala več kot sto podnebnih aktivistov, ki so iz protesta proti izvozu premoga s kajaki blokirali pristanišče v mestu Newcastle, so sporočili organi pregona zvezne države Novi Južni Wales. Protestniki trdijo, da so s 30-urno akcijo preprečili izvoz več kot pol milijona ton premoga iz države, poroča britanski BBC.

Flota kajakov je konec tedna blokirala promet v pristanišču Newcastle na avstralski vzhodni obali, ki velja za najpomembnejši terminal za pošiljke premoga v državi. Več kot tri tisoč protestnikov se je z oblastmi dogovorilo, da bo protest trajal 30 ur, vendar so številni vztrajali tudi po izteku roka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija je zato aretirala 109 ljudi, ki po izteku dogovorjenega roka niso hoteli zapustiti območja pristanišča. Med aretiranimi je bil tudi 97-letni duhovnik Alan Stuart, ki naj bi bil najstarejši Avstralec, aretiran v povezavi s podnebnimi protesti. "To počnem za svoje vnuke in prihodnje generacije, ker jim ne želim zapustiti sveta, polnega vse hujših in pogostejših podnebnih katastrof," je dejal Stuart in v luči tega poudaril, da je protestiranje njegova dolžnost.

Pri rušenju industrije fosilnih goriv bodo vztrajali

Njegova vnukinja Alexa Stuart, ki vodi podnebno organizacijo Rising Tide, pa je napovedala, da bodo pri "rušenju industrije fosilnih goriv" vztrajali, dokler se vlada premierja Anthonyja Albaneseja ne bo odrekla novim projektom s fosilnimi gorivi in se strinjala z uvedbo 75-odstotnega davka na dobiček pri izvozu premoga.

Avstralija je namreč že dolgo ena največjih proizvajalk premoga na svetu. Vlada v Canberri trenutno načrtuje vrsto novih premogovnikov, naftnih polj in plinskih projektov, čeprav se je država zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala izpuste ogljika za 43 odstotkov glede na ravni iz leta 2005, da bi tako do leta 2050 dosegla ničelne neto emisije.

Po oceni premierja Novega Južnega Walesa Chrisa Minnsa mora Avstralija še naprej prodajati premog, če želi financirati razvoj na področju čiste energije. "Pravzaprav tega ni mogoče storiti, če ne dobimo licenčnin za premog," je poudaril.