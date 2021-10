OI v Brisbanu bodo stale 3,2 milijarde evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska vlada je obljubila, da bo pokrila polovico stroškov tretjih poletnih iger na tamkajšnji celini. Največji del stroškov je povezanih z obnovo stadiona za kriket Gabba, kjer bodo poleg obeh slovesnosti potekala tekmovanja v atletiki.

"Vključno s prometno in ostalo infrastrukturo bodo stroški bržčas narasli na pet milijard avstralskih dolarjev ali nekaj več," je dejal Richard Colbeck za televizijsko postajo 4BC. Obenem je minister za šport dodal, da slabih 11 let pred OI strategije za urbano preureditev mesta še niso ustvarili.

Za primerjavo; stroški organizacije poletnih OI v Pekingu so znašali okoli 40 milijard evrov, a so vseeno na koncu organizatorji dolgoročno zabeležili dobiček, piše Hina.

Brisbane je glavno mesto zvezne države Queensland. Foto: Reuters

Glavno mesto zvezne države Queensland v boju za OI 2032 ni imelo uradnega protikandidata, saj se je način izbire gostiteljev spremenil. Avstralsko obalno mesto na vzhodu celine so za gostitelja izbrali julija letos, zanimanje pa so izrazile tudi Indonezija, Budimpešta, Kitajska, Doha in Porurje v Nemčiji.

Brisbane je dobil pozitivne ocene komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja za izbor gostiteljev OI zaradi že urejene športne infrastrukture v tem delu Avstralije ter finančnih garancij oblasti in zasebnega sektorja. Nezanemarljivo ni niti dejstvo, da je mesto doslej gostilo številna velika domača in tuja tekmovanja, med drugimi tudi igre Commonwealtha.