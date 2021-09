Neverjetno, kaj si je z orjaškim letalom privoščil sredi mesta #video

Prelet med nebotičniki v Brisbanu je posnel tudi eden izmed prebivalcev mesta, ki je bil ravno pravi čas na pravem mestu. Video je takoj postal spletna senzacija, a čeprav je prelet naravnost osupljiv, pa z različnih koncev sveta prihajajo tudi kritike o nevarnosti takšnega početja.

Razpon kril meri kar 51,75 metra

Ekstremno nizek prelet nad središčem mesta bo očitno del prihajajočega največjega festivala v mestu, zato so se v RAAF želeli prepričati, da bo 25. oktobra vse potekalo kot po maslu. Kot je razvidno z videoposnetka, je šlo za osupljiv prelet tega velikanskega tovornega letala.

C-17 globemaster III ima namreč razpon kril 51,75 metra, a dva pilota sta brez težav letela le nekaj sto metrov nad tlemi. Kot pa je opozoril pilot enakega letala iz ameriških vojaških sil USAF, gre za zelo nevarno početje. Če bi pilota le malenkost zamudila ali odreagirala prepozno, bi se zaletela v enega izmed nebotičnikov. Pojasnil je še, da oni z letalom C-17 v poseljenem območju ne smejo leteti nižje od 300 metrov. "Tudi če gre za prelete na športnih dogodkih ali mitingih, nam to ni dovoljeno. Takoj bi izgubili licenco," je pojasnil pilot.

Boeing je proizvodnjo letala C-17 globemaster III od McDonnell Douglas prevzel leta 1997 in že večkrat poskušal končati proizvodnjo, a naročil ne zmanjka. Do leta 2013 so namreč izdelali že 250 letal. C-17 poganjajo štirje motorji F-117, gre za vojaško različico komercialnih motorjev PW2040, ki se uporabljajo na Boeingu 757.



Posebnost motorjev na C-17 je, da lahko uporabljajo obračalnik potiska v letu. Z njimi lahko doseže hitrost spuščanja 15 tisoč čevljev na minuto, kar je uporabno pri poletih v nevarna območja. Obračalnik potiska na C-17 se lahko uporablja tudi za vzvratno vožnjo na tleh, zaradi česar ne potrebujejo vlačilca. Posebnost je tudi njegova gromozanska nosilnost, saj lahko prevaža do 80 ton tovora oziroma 102 padalca ali en Abramsov tank, ali tri osemkolesne oklepnike stryker, ali šest oklepnikov M1117.