Arheološka senzacija na Hrvaškem

Arheologi so v naselju Zablaće med krajema Vinkovci in Ivankovo na vzhodu Hrvaške odkrili prazgodovinske ostanke otroka, ki je umrl med tretjim in šestim letom starosti. Posmrtni ostanki so stari med 6.500 in 7.000 let in spadajo v obdobje mlajše kamene dobe in sopotske kulture, ki je bila v obdobju neolitika značilna za območje današnje vzhodne Slavonije, poroča spletni portal 24sata.hr.