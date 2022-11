Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška bo s 1. januarjem 2023 vstopila v evroobmočje in kot uradno valuto s tem dnem uvedla evro. Hrvaške kune (HRK), ki jih imate na svojih računih v bankah in hranilnicah lahko že zdaj zamenjate za evre po veljavnem menjalnem tečaju, ki je objavljen na tečajnih listah bank. V Združenju bank Slovenije (ZBS) priporočajo, da se pri svoji banki predhodno pozanimate o pogojih menjave, še posebej pri menjavah in dvigih višjih zneskov.