Aretirali 33 domnevnih izraelskih vohunov

Odnosi med Turčijo in Izraelom so se zaostrili po začetku izraelske invazije v Gazi pred malo manj kot tremi meseci, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan velja za enega najglasnejših kritikov izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Foto: Reuters

Turške oblasti so danes sporočile, da so pridržale 33 ljudi, ki jih sumijo vohunjenja za Izrael ter načrtovanja več ugrabitev v imenu izraelske obveščevalne službe Mosad. Po navedbah turškega notranjega ministrstva so jih v Istanbulu pridržali v več racijah, ni pa jasno, ali so pridržani državljani Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.