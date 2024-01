Hamas spet raketiral civiliste v Izraelu. Ta je z letali napadel Gazo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hamas je spet po polnoči napadel civilne tarče v Izraelu z nizom raket tipa M90. Ob tem so se vzdolž Izraela oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost napada iz zraka. Kot je poročal dopisnik AFP iz Tel Aviva, je bilo nad mestom videti, kako je zračna obramba prestregla več izstrelkov.

V nočnih napadih izraelskih letal na Gazo je bilo ubitih najmanj 24 ljudi, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje pod nadzorom teroristične organizacije Hamas. O raketnih napadih so tik po polnoči poročali tudi iz Izraela. Odgovornost za te je prevzelo oboroženo krilo Hamasa, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Novo leto ni prineslo miru na Bližnjem vzhodu, kjer izraelske sile nadaljujejo svojo skoraj trimesečno ofenzivo v Gazi.

Medtem ko so letala ciljala tarče vzdolž oblegane enklave, iz osrednjega in južnega dela Gaze prihajajo poročila o uličnih spopadih med izraelsko vojsko in teroristi Hamasa.

Kot poroča katarska televizija Al Jazeera, so izraelske sile tudi preteklo noč izvedle več racij na zasedenem Zahodnem bregu.

Ob tem so se nekateri zatekli na varno, številni pa zaradi tega niso želeli prekiniti novoletnih praznovanj.

Izraelska vojska je potrdila napad, poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj še ni.