Izrael nadaljuje napade v Gazi: število ubitih že skoraj 22.000 #vŽivo

14.14 Izrael dobil novega zunanjega ministra

Izraelska vlada je danes za novega zunanjega ministra imenovala Izraela Kaca, ki je bil doslej minister za energetiko in infrastrukturo. Dosedanji zunanji minister Eli Koen medtem prevzema njegov položaj na čelu ministrstva za energetiko, še vedno pa ostaja član varnostnega kabineta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kac bo zamenjal mesto s Koenom v okviru vnaprej dogovorjenega preoblikovanja vlade oz. rotacije ministrov. Imenovanje ministrov in Koenovo vlogo v varnostnem kabinetu mora potrditi še izraelski parlament.

13.22 Izrael nadaljuje napade v Gazi: število ubitih že skoraj 22.000

Izraelska vojska tudi danes nadaljuje obstreljevanje ciljev na območju Gaze, pri čemer stopnjuje napade na jugu enklave. Po navedbah Tel Aviva so doslej ubili že več kot 8000 teroristov, število smrtnih žrtev med Palestinci pa se je povzpelo na skoraj 22.000, poročajo tuje tiskovne agencije.

Spopadi med Izraelom in Hamasom so izbruhnili 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa na izraelskem ozemlju ubili okrog 1200 ljudi in zajeli približno 250 talcev, od katerih jih je okoli 130 še vedno v Gazi. Foto: Guliverimage

Izraelska vojska je danes po poročanju nemške tiskovna agencije dpa sporočila, da so bojna letala ob podpori kopenskih sil znova napadla pripadnike Hamasa v bližini mesta Gaza na severu enklave. Po njihovih navedbah so vojaki odkrili in uničili tudi eksplozivne naprave v vrtcu.

Izraelske sile, ki so se sprva osredotočale na sever enklave, vključno z mestom Gaza, zdaj stopnjujejo napade v južnem in osrednjem delu Gaze.

Borce so po navedbah izraelske vojske v zadnjih napadih tako ubili tudi na jugu Gaze. V tamkajšnjem mestu Han Junis, ki velja za trdnjavo Hamasa, so obenem vdrli v sedež skrajnega palestinskega gibanja Hamas.

Netanjahu je sporočil, da je izraelska vojska doslej "eliminirala že več kot 8000 teroristov".

"Korak za korakom uničujemo zmogljivosti Hamasa. Hamas bomo porazili. Naši vojaki bodo zmagali. Zmagalo bo ljudstvo Izraela," je besede izraelskega premierja danes povzel njegov urad na družbeni platformi X.

Netanjahu je še sporočil, da se bodo borili, dokler ne bodo dosegli ciljev, zlasti uničenja Hamasa in izpustitve vseh talcev. "Zagotovili bomo, da Gaza ne bo več predstavljala grožnje Izraelu," je obljubil.

Spopadi med Izraelom in Hamasom so izbruhnili 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa na izraelskem ozemlju ubili okrog 1200 ljudi in zajeli približno 250 talcev, od katerih jih je okoli 130 še vedno v Gazi.

Izrael se je na napad Hamasa odzval z intenzivnim bombardiranjem območja Gaze, kasneje pa je v palestinski enklavi sprožil tudi kopensko vojaško operacijo.

Izraelske sile so od 7. oktobra v Gazi po najnovejših podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje, ki jih danes navaja francoska tiskovna agencija AFP, ubile 21.822 Palestincev, 70 odstotkov naj bi bilo žensk in otrok.

Palestinsko ministrstvo je danes sporočilo tudi, da je bilo v zadnjih 24 urah v izraelskih napadih v Gazi skupno ubitih 150 ljudi. Od začetka spopadov v Gazi je bilo skupno ranjenih 56.451 ljudi.