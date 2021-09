Andaluzija še vedno v plamenih, uničenih več kot 7.000 hektarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Požar je izbruhnil v sredo zvečer ob vznožju gorske verige Sierra Bermeja, nad priljubljenim letoviščem Estepona. Španska vlada je v pomoč gasilcem, ki se bojujejo z ognjenimi zublji na goratem območju, poslala enoto vojakov. Požar skuša pogasiti okoli šest tisoč ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gašenje ovirata suša in veter

Glede na poročanje španskih medijev je požar doslej uničil 7.400 hektarjev gozdnih površin. Po besedah predsednika Andaluzije Juanma Morena, takšnega požara v Andaluziji in verjetno tudi v Španiji ni bilo že leta.

Gašenje ovirajo temperature do 30 stopinj Celzija, suša in močan veter. Zaradi gostega dima, ki se širi na območju, so morali v preteklih dneh že večkrat zapreti bližnjo avtocesto.