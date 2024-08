Ameriški demokrati začenjajo postopek potrditve Kamale Harris za predsedniško nominacijo

Ameriški demokrati danes začenjajo postopek za potrditev predsedniškega kandidata stranke, potem ko je iz volilne tekme izstopil predsednik Joe Biden. Elektronsko glasovanje, v katerem je podpredsednica ZDA Kamala Harris edina kandidatka, bo trajalo do ponedeljka, je sporočila stranka.

59-letna Kamala Harris bo edina kandidatka v virtualnem glasovanju za predsedniško nominacijo, ki se bo začelo danes in se bo zaključilo v ponedeljek, so sporočili iz demokratske stranke, potem ko se je iztekel rok, v katerem so morali potencialni protikandidati zbrati potrebne podpise delegatov za prijavo.

Podpredsednici Harris je ustno podporo zagotovilo 3923 delegatov, kar je precej nad kvorumom, potrebnim za uradno potrditev predsedniške kandidature demokratske stranke na konvenciji avgusta v Chicagu.

Ameriški predsednik Biden je pred dobrim tednom dni sporočil, da se ne bo potegoval za drugi predsedniški mandat, in izrekel podporo Kamali Harris, ki je nato v minulih dneh dobila tudi podporo večine uglednih demokratov.

Harrisova bo morala izbrati tudi podpredsedniškega kandidata

Harrisova bo morala v boju za predsedniški stolček v Beli hiši, za katerega se vnovič poteguje tudi bivši predsednik Donald Trump, izbrati tudi svojega podpredsedniškega kandidata. Med možnimi kandidati so v igri guvernerji različnih ameriških zveznih držav, pa tudi sedanji minister za promet Pete Buttigieg.

Harris naj bi ime podpredsedniškega kandidata sporočila v kratkem in bo nato naslednji teden z njim obiskala tiste ključne zvezne države, kjer sta republikanski in demokratski predsedniški kandidat najbolj izenačena in bodo odločilne za izid volitev.

Po poročanju ameriške mreže CNN, ki se sklicuje na ljudi blizu Harris, demokratka načrtuje prvi skupni dogodek s svojim podpredsedniškim kandidatom v torek v Philadelphiji v Pensilvaniji.