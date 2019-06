Ameriške sankcije za Madurovega sina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so včeraj uvedle sankcije proti sinu predsednika Venezuele Nicolasa Madura, ker služi v nezakonitem očetovem režimu. Sankcije prinašajo zamrznitev morebitnega premoženja, ki ga ima 29-letni Nicolas Ernesto Maduro Guerra v ZDA, Američanom ali ameriškim organizacijam pa je prepovedano poslovati z njim.

Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je dejal, da se Maduro zanaša na svojega sina "Nicolasita" in druge blizu njegovemu avtoritarnemu režimu, da ohranja primež nad ekonomijo in zatira prebivalce Venezuele.

ZDA skupaj z več kot 50 državami sveta za začasnega predsednika Venezuele priznavajo opozicijskega voditelja Juana Guaidoja. Madurov sin je kaznovan, ker je član ustavodajne skupščine, ki je zvesta Maduru in ker ima koristi od venezuelskih rudnikov skupaj z Madurom in njegovo soprogo Cilio Flores.

Prijeli šest domnevnih snovalcev zarote proti Maduru

Zunanje ministrstvo Venezuele je sporočilo, da so sankcije nezakonite in predstavljajo napad na bolivarsko revolucijo in vodstvo Venezuele.

Tam so v sredo aretirali šest domnevnih snovalcev zarote proti Maduru, ki naj bi ga skušali ubiti. Madurov nekdanji obveščevalni šef Christopher Figuera je pred dnevi prispel v Washington iz Kolumbije, kamor je pobegnil po neuspešnem poskusu državnega udara proti Maduru 30. aprila letos.

Državo dnevno zapusti pet tisoč ljudi

Organizacija Ameriških držav (OAS) je medtem v petek v kolumbijskem Medellinu potrdila resolucijo, ki poziva države, mednarodne organizacije in nevladne organizacije, naj ponudijo tehnično sodelovanje in finančne vire za pomoč venezuelskim beguncem.

OAS meni, da bo do konca leta 2020 v tujini živelo kar 8,2 milijona Venezuelcev. Državo povprečno na dan zapusti 5.000 ljudi. Največ Venezuelcev se je pred pomanjkanjem zateklo v sosednjo Kolumbijo, kjer jih je že 1,3 milijona.