Poslanci in poslanke za čimprejšnjo vrnitev Slovencev, ki živijo v Venezueli #video

Na slovenskem veleposlaništvu v Braziliji in na uradu za Slovence po svetu so aprila prejeli prvi prošnji za vrnitev venezuelskih državljanov slovenskih korenin in njihovih sorodnikov v Slovenijo.

Za tako imenovano repatriacijo, ki naj bi jo financirala in organizirala Slovenija, je v dveh ločenih zahtevkih zaprosilo 17 ljudi. Konec lanskega leta je v Venezueli živelo 321 slovenskih državljanov. Vseh s slovenskimi koreninami pa naj bi bilo približno trikrat več.

Odločanje o tem, kdaj so razmere v državi tako resne, da je repatriacija upravičena, je v pristojnosti zunanjega ministrstva.

Komisija državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je na današnji seji zavzela za čimprejšnjo repatriacijo Slovencev iz Venezuele. Komisija je danes razpravljala tudi o zastopanosti Slovencev zunaj meja Slovenije v državnem zboru.



Z 11 glasovi za in nobenim proti je sprejela sklep, s katerim priporoča vladi, da prouči možnosti za izvajanje postopka repatriacije Slovencev iz Venezuele v skladu z 72. členom zakona o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, ter izrazila pričakovanje, da bo vlada v skladu z že omenjenim členom nemudoma začela ustrezne postopke repatriacije.



Najhuje je v zdravstvu

Da so razmere v njegovi rojstni državi katastrofalne, je za oddajo Danes na Planet TV, opozoril tudi Diego Barios Ross, Venezuelec, ki že 24 let živi v Sloveniji, je dejal, da je najhuje v zdravstvu. Kot je pojasnil, ljudje umirajo za ozdravljivimi boleznimi, kot je pljučnica, ker ni zdravil, niso pa niti zagotovljeni ustrezni pogoji. "Tudi moja mati ne dobi zdravil za krvni tlak, pošiljamo jih iz Španije," je dejal.

72. člen zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj meja pravi, da se po postopku repatriacije v Republiko Slovenijo lahko priselijo Slovenci iz držav, za katere se ugotovi, da so v hudi gospodarski in politični krizi.

Gašper Završnik, urednik zunanje redakcije Dela, je dejal, da v Venezueli vlada huda humanitarna in ekonomska kriza. "Redni so električni mrki, ki so v zadnjem času veliko bolj razsežni in obsežnejši kot prej, slaba je tudi oskrba z vodo," pravi in dodaja, da se dogaja kolaps javnih storitev.

Na Norveškem tajna pogajanja med venezuelsko vlado in opozicijo



Predstavniki venezuelske vlade in opozicije se po poročanju medijev na skrivnem kraju v norveški prestolnici Oslo pogovarjajo o rešitvi dolgotrajne politične krize v Venezueli. Tokratni pogovori naj bi bili v Oslu že drugič. Mirovni pogovori naj bi v preteklosti že bili na Kubi.



Vodja venezuelske opozicije in samooklicani začasni predsednik Juan Guaido je sicer danes na političnem zborovanju v Caracasu potrdil, da je poslal na Norveško svoje delegate, ker si Oslo prizadeva posredovati v venezuelski krizi. Je pa zanikal, da bi se predstavniki opozicije na Norveškem pogovarjali s predstavniki režima predsednika Nicolasa Madura.



Po poročanju norveških medijev naj bi na strani venezuelske vlade na pogovorih sodelovala minister za komunikacije Jorge Rodriguez in guverner province Miranda Hector Rodriguez. Opozicijo naj bi zastopali nekdanji poslanec Gerardo Blyde, nekdanji minister Fernando Martinez Mottola ter podpredsednik venezuelske narodne skupščine Stalin Gonzalez.



Poznavalci so najnovejši razvoj dogodkov pospremili s previdnim optimizmom.

V zadnjih letih Venezuelo zapustilo tri milijone ljudi

Pokazatelj, kako huda je kriza v Venezueli, je tudi tri milijone ljudi, oziroma po nekaterih podatkih celo več, ki so v zadnjih letih zapustili državo. Za preselitev v Slovenijo sta sicer zaprosili dve družini. Kot je povedal Završnik, je ena izmed teh 14-članska razširjena družina, ki ne vidi druge rešitve, kot da zaprosi za repatriacijo.

Repatriirane osebe so upravičene do oskrbe v domu za priseljevanje za obdobje največ 15 mesecev. Sklep o izvajanju repatriacije sprejme vlada, tokratni primer pa je šele drugi v zgodovini države - v okviru prve prošnje je Slovenija pred šestimi leti sprejela osem slovenskih državljanov oziroma njihovih sorodnikov iz Sirije.