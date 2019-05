Madurov minister: Venezuela je pripravljena na vsakršen napad ZDA

Na novinarski konferenci je Jorge Arreaza sporočil, da je njegova država pripravljena na vse scenarije, a da so na prvem mestu diplomacija, dialog in mir. Kot je pojasnil, ima Venezuela "vojaško silo, ljudi, narodno gardo, ki so se sposobni ne le upreti in boriti, ampak tudi zmagati, če bi se Washington odločil za vojaško pot".

Pompeo krivdo za neuspeh opozicije pripisal Rusiji

Arreaza je del izjavo po nedavnem propadlem poskusu venezuelske opozicije, ki je ob podpori ZDA nameravala sprožiti vojaško vstajo za odstavitev Nicolasa Madura. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je krivdo za propadli poskus pripisal prav Rusiji, ki je glavna podpornica Madura.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je krivdo za neuspeh venezuelske opozicije pripisal Rusiji. Foto: Reuters

Pompeo se bo danes na Finskem ob robu zasedanja ministrov držav arktičnega sveta sešel z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom in po pričakovanjih bosta govorila tudi o Venezueli. Lavrov je v nedeljo pozval ZDA, naj opustijo neodgovorne načrte, povezane z Venezuelo.

Te ostre besede na račun ZDA so sicer v neskladju s petkovim spravljivim tonom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je po pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom dejal, da je bil ta "zelo dober".

V Caracas bi lahko prispeli dodatni ruski vojaški svetovalci

Arreaza je danes povedal še, da Caracas razvija "alternative finančnim trgovinskim sistemom" z ruskimi in kitajskimi zavezniki, s katerimi se namerava izogniti ameriški blokadi. Potrdil je tudi, da se bo ekonomskega foruma v Sankt Peterburgu prihodnji mesec udeležila tudi venezuelska delegacija, v kateri bi lahko bil tudi predsednik Maduro.

Venezuelski zunanji minister je danes povedal tudi, da bi lahko v Caracas prispeli dodatni ruski vojaški svetovalci. "Trenutno je v Venezueli komisija strokovnjakov, ki bi se seveda lahko razširila," je poudaril Arreaza.

Na ruskem veleposlaništvu v Caracasu so sicer zatrdili, da ruski vojaški strokovnjaki v Venezueli niso usposobljeni za ravnanje ob spopadih, temveč da gre predvsem za ljudi, ki venezuelske sile usposabljajo za rokovanje z ruskim orožjem.