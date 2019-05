Venezuelsko vrhovno sodišče odredilo ponovno aretacijo Lopeza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

48-letni Leopold Lopez se je v torek prvič pokazal v javnosti po dveh letih hišnega pripora, in sicer skupaj s samooklicanim predsednikom države Juanom Guaidojem, s katerim sta skušala zanetiti upor vojske proti predsedniku Nicolasu Maduru. Nekaj vojakov se je postavilo na stran upornikov, velika večina pa je ostala zvesta režimu in je zatrla proteste.

Španija zavrnila možnost izročitve Lopeza

V dveh dneh nasilja so v Venezueli umrli štirje ljudje, ranjenih je bilo več deset. Madurove sile so aretirale 150 ljudi. Lopez, ki je bil leta 2015 obsojen na 14 let zapora zaradi spodbujanja upora, se je zatekel k Špancem, na brazilsko veleposlaništvo pa se je zateklo okoli 25 vojakov, ki podpirajo Guaidoja.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro za zdaj še vedno uživa podporo venezuelske vojske. Foto: Reuters

Španija je v četrtek zavrnila možnost izročitve Lopeza venezuelskim oblastem, ta pa je posredno priznal, da se torkovi dogodki niso razvili v pravo smer. Ob tem je sicer zatrdil, da je bila to razpoka, ki se bo širila, dokler se jez ne bo zrušil.

Maduro še uživa podporo venezuelske vojske

Maduro je v četrtek dobil nov izraz javne podpore obrambnega ministra Vladimirja Padrina, ki ga je svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton sicer poskušal izpostaviti kot podpornika spremembe režima. "Potrjujemo zvestobo vrhovnemu poveljniku oboroženih sil, ki je naš edini predsednik Nicolas Maduro," je dejal Padrino.

Venezuela je medtem v četrtek protestirala pri Washingtonu, naj zaščiti njeno veleposlaništvo v prestolnici ZDA. Vlada Donalda Trumpa je Madurove diplomate izgnala, vendar pa so v veleposlaništvu še vedno njegovi podporniki. V četrtek so jih zagovorniki opozicije poskušali spet izgnati iz stavbe, prišlo je tudi do prerivanja.