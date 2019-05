Venezuela: Guaido poziva k nadaljevanju upora proti Maduru

V torek je v Venezueli znova prišlo do zaostritve situacije, ko je začasni predsednik Venezuele Juan Guaido, ki ga priznava več kot 50 držav po svetu, tudi Slovenija, napovedal, da se je začela zadnja faza operacije za odstavitev predsednika Nicolasa Madura. Pri tem ga je podprla skupina vojakov, prišlo je tudi do spopadov, v katerih je bilo več kot 50 ljudi ranjenih, ena oseba pa je umrla.

Začelo se je v torek, ko je Juan Guaido, pred letalskim oporiščem v prestolnici obkrožen z nekaj deset vojaki in oklepnimi vozili pozval vojsko, naj se upre Maduru. Ob Juanu Guaidoju je bil njegov mentor Leopoldo Lopez, ki so ga zaprli že leta 2014, ker je vodil proteste proti režimu. Potomca osvoboditelja Južne Amerike Simona Bolivarja naj bi iz hišnega zapora izpustile varnostne sile na ukaz Guaidoja.

Vojska proti protestnikom ukrepala s solzivcem

Lopez je pozval ljudi in vojsko, da je čas za spremembo režima, vendar je bilo tega hitro konec, ko je vojska iz letalskega oporišča proti protestnikom ukrepala s solzivcem. Prišlo je do spopadov, protestniki so na oporišče metali molotovke, oklepna vozila pa so zapeljala v množico ljudi in jih več ranila. V bolnišnicah naj bi zdravili okoli 50 ljudi, v mestu La Victoria pa je bil eden od protestnikov ubit.

Foto: Reuters

Lopez se je potem zatekel v rezidenco veleposlanika Čila, kasneje pa na špansko veleposlaništvo. Vojaki, ki so bili z Guaidojem, pa so se zatekli v brazilsko diplomatsko predstavništvo. Proti večeru je bilo že mirno, potem ko so policijske sile, zveste Maduru počistile ulice in odstranile barikade protestnikov.

Maduro pohvalil odziv varnostnih sil

Maduro je zvečer na nacionalni televiziji dejal, da je poskus vsiljevanja nezakonite vlade s podporo ZDA in Kolumbije propadel. Po njegovih besedah je šlo za velik šov. Njihov načrt je propadel, ker si Venezuela želi miru, je dejal in pohvalil odziv varnostnih sil. Dejal je tudi, da so voditelji upora v zaporu. "To ne more biti nekaznovano. Vsi vpleteni se morajo vdati," je sporočil Maduro. Guaido je namesto tega izdal poziv naj se upor nadaljuje tudi danes.

Maduro je akcijo opozicije označil za poskus državnega udara, ki pa da je propadel. Guaido je na drugi strani pozval k nadaljevanju protestov tudi danes. Foto: Reuters

Maduro je sporočil, da je na položaj šefa obveščevalne agencije oziroma tajne policije Sebin ponovno imenoval Gustava Gonzaleza Lopeza, ki ga je lani zamenjal z Manuelom Christopherjem Figuero. Razlog je bilo pismo Figuere, ki je zaokrožilo po internetu. V njem je šef tajne policije sporočil, da je bil vedno zvest Maduru, vendar pa je napočil čas za obnovo države. Med drugim zato, ker se je hudo razpasla korupcija.

ZDA čakajo na izpolnjevanje obljub

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je po novicah o nemirih v Venezueli izjavil, da čaka na tri ključne predstavnike režima, da izpolnijo zasebno obljubo o mirnem prenosu oblasti na Guaidoja. To naj bi bili predsednik vrhovnega sodišča Maikel Moreno, poveljnik predsedniške garde Ivan Rafael Hernandez Dala in obrambni minister Vladimir Padrino Lopez.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. Foto: Reuters

Slednji je sicer v televizijskem nagovoru obsodil Guaidoja kot terorista zaradi poskusa državnega udara. Zagotovil je, da bodo oborožene sile še naprej branile ustavo in legitimno oblast. Zunanji minister Venezuele Jorge Arreaza pa je dejal, da desni skrajneži ne bodo uspeli razbiti oboroženih sil, in dodal, da to zgodbo gledajo vse od leta 2002. "Pozivajo k nasilju in pošiljajo ljudi na ulice, da prihaja do spopadov in smrti," je dejal minister, proti kateremu so ZDA nedavno uvedle sankcije.

Ameriški mediji so potem poročali, da je bil Maduro že pripravljen na beg na Kubo, kar so potrjevali tudi državni uradniki ZDA. Državni Sekretar Mike Pompeo je za televizijsko mrežo CNN dejal, da je bil Maduro že skoraj na poti, vendar ga je potem Rusija prepričala naj ostane. Venezuelski veleposlanik pri ZN Samuel Moncada je to in Boltonove trditve o ključnih predstavnikih režima označil za navadno propagando.

Pompeo: ZDA pripravljene vojaško posredovati v Venezueli

"Predsednik je bil kristalno jasen in izjemno konsistenten. Vojaška operacija je možna. Če bo to potrebno, bodo ZDA to tudi storile," je dejal Pompeo. "Raje bi videli miren prenos oblasti z odhodom (predsednika Nicolasa) Madura in novimi volitvami, vendar pa je bil predsednik Donald Trump jasen, da se bo treba v določenem trenutku odločiti," je še povedal Pompeo.

Foto: Reuters

ZDA so sicer v torek Guaidoju izrazile popolno podporo ob napovedi začetka zadnje faze operacije za odstavitev Madura. Venezuelsko vojsko so pozvale, naj varuje ljudstvo in podpira državne "legitimne institucije".

Nad dogodki v Venezueli zaskrbljena tudi Evropska unija

Na dogodke se je odzvala tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ki je v torek zvečer izrazila zaskrbljenost zaradi izbruha nasilja v Venezueli. Sprti strani je pozvala k zadržanosti, da bi se izognili nasilju in izgubi življenj.

"EU podrobno spremlja zadnje dogodke v Venezueli. Poudarjamo, da je za izhod iz te velike krize, s katero se sooča država, mogoča le politična, mirna in demokratična rešitev," je sporočila Mogherinijeva.

Zunajpolitična predstavnica Evropske unije Frederica Mogherini. Foto: Reuters

Podprla pa je "legitimna demokratična prizadevanja venezuelskega ljudstva". "Še naprej ne bomo skoparili s prizadevanji, da dosežemo ponovno vzpostavitev demokracije in vladavine prava s svobodnimi in poštenimi volitvami, v skladu z venezuelsko ustavo," je še zapisala.