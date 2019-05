Guaido pozval javne uslužbence k splošni stavki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samooklicani začasni predsednik Venezuele Juan Guaido je zaposlene v javnem sektorju danes pozval k splošni stavki. Pozval je tudi k nadaljevanju protestov, dokler predsednik Nicolas Maduro ne odstopi. Ta je obljubil kaznovanje "izdajalcev", ki so odgovorni za torkov neuspeli poskus vojaškega udara.

V Venezueli so v sredo potekali protesti v podporo Guaidoju in Maduri. Po podatkih Venezuelskega observatorija družbenih konfliktov je bila s strelom v glavo na protestu v podporo vodji opozicije v prestolnici Caracas ubita 27-letna ženska. Ob robu teh protestov je bilo v spopadih med policijo in protestniki po podatkih opozicije ranjenih 46 ljudi, med njimi dva s strelnim orožjem. V torek je bila v enakih spopadih prav tako ubita ena oseba, ranjenih je bilo več kot 70 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Blizu letalskega vojaškega oporišča La Carlota, kjer je Guaido v torek zagotovil, da ima podporo skupine vojakov in napovedal začetek zadnje faze operacije za odstavitev Madura, je skupina protestnikov v sredo metala molotovke na varnostne sile in sežigala barikade. Varnostne sile so odgovorile s solzivcem.

V Caracasu množičen odziv, drug po državi pa ne

Foto: Reuters V sredo so se na Guaidojev poziv k množičnim protestom ob mednarodnem prazniku dela v Caracasu ljudje množično odzvali, ne pa tudi drugod po državi, tako da se zdi, da mu ni uspelo s pozivom "k največjim protestom v zgodovini države".

V sredo je pred množico protestnikov v Caracasu pozval javne uslužbence, naj danes začnejo vrsto stavk, ki bi privedle do splošne stavke. Zatrdil je, da bodo nadaljevali s protesti, dokler ne dosežejo svobode.

Že tedne si prizadeva, da bi javne uslužbence pridobil na svojo stran

Guaido, ki ga je za začasnega predsednika priznalo več deset držav, sicer že tedne skuša pridobiti javne uslužbence na svojo stran. Po ocenah britanskega BBC bo njihovo podporo le težko dobil, saj jim oblasti že leta grozijo, da bodo izgubili službo, če se ne udeležijo vladnih zborovanj.

V torek je k podpori pozval močno in vplivno vojsko, a so glavni vojaški poveljniki ob tem znova potrdili zvestobo Maduru.

ZDA bo vojaško posredovala, če bo to potrebno

Pred več tisoč podporniki pred predsedniško palačo je ob 1. maju Maduro v sredo opozoril, da bo brez oklevanja spravil za zapahe tiste, ki so odgovorni za poskus udara, za katerim je po njegovi oceni stal John Bolton, svetovalec za nacionalno varnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je dejal, da so ZDA pripravljene vojaško posredovati v venezuelski krizi, če bo to potrebno. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je Pompea v sredo v telefonskem pogovoru opozoril, naj ne nadaljujejo agresivnih potez v Venezueli, ker bi to lahko imelo strašne posledice.