Ali Maduro pričakuje vojno z ZDA? Njegova vojska je v pripravljenosti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je pozval vojsko k pripravljenosti v primeru ameriškega napada na državo. Vodja opozicije, samooklicani začasni predsednik Venezuele Juan Guaidopa je pozval k novim protestom v prizadevanjih, da bi na svojo stran za odstavitev Madura pridobil tudi vojsko, kar pa mu do zdaj ni uspelo.

Poziv vojski je Maduro naslovil v govoru v vojaškem oporišču na severozahodu države, kjer je ob njem stal obrambni minister Vladimir Padrino. Vojsko je pozval, naj bo "pripravljena na obrambo domovine z orožjem, če bi si nekega dne ameriški imperij upal dotakniti to sveto zemljo".

Do poziva prihaja potem, ko je ta teden ameriški državni sekretar Mike Pompeo opozoril Caracas na možnost ameriškega vojaškega posredovanja v Venezueli. Kljub pogostemu omenjanju možnosti vojaškega posredovanja se je sicer Washington doslej omejil na sankcije proti glavnim predstavnikom Madurovega režima in državnemu naftnemu podjetju PDVSA.

Guaido je Venezuelce danes pozval k "mirnemu" pohodu proti vojašnicam, da bi tamkajšnje vojake prepričali, naj jih podprejo. V torek je napovedal začetek končne faze za odstavitev Madura, vendar do drugega, kot večjih protestov, na katerih je prišlo tudi do nasilja in smrtnih žrtev med protestniki, ni prišlo. Foto: Reuters

Preberite tudi: