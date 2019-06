Venezuelske oblasti preprečile državni udar, Madura naj bi poskušali ubiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Venezuelska vlada je sporočila, da naj bi zarotniki načrtovali tudi umor venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge.

Venezuelska vlada je sporočila, da naj bi zarotniki načrtovali tudi umor venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge. Foto: Reuters

Venezuelske oblasti so v sredo sporočile, da so preprečile poskus državnega udara, v katerem naj bi poskušala opozicija ob podpori ZDA, Kolumbije in Čila ubiti predsednika Nicolasa Madura. Namesto njega naj bi na položaj venezuelskega predsednika postavili nekdanjega obrambnega ministra Raula Baduela, ki je v zaporu. Opozicija je obtožbe označila za izmišljotino.

Venezuelski minister za komunikacije Jorge Rodriguez je povedal, da je načrt vključeval upokojene in aktivne vojaške uradnike, izvesti pa naj bi ga nameravali v noči na ponedeljek. "Bili smo na vseh srečanjih, na katerih so načrtovali državni udar," je pojasnil Rodriguez. S tem je nakazal, da so se vladni ovaduhi infiltrirali med načrtovalce udara.

Načrtovali naj bi tudi umor Madura in njegove soproge

Najmanj šest načrtovalcev so po njegovih navedbah aretirali. Med pridržanimi je tudi poročnik Carlos Saavedra, ki je po Rodriguezovih besedah priznal poskus državnega udara. V priznanju naj bi povedal, da so načrtovali zavzetje treh vojaških oporišč. Načrtovali pa naj bi tudi umor Madura, njegove soproge in več uradnikov, je sporočila venezuelska vlada.

Vodja venezuelske opozicije Juan Guaido je obtožbe s strani venezuelske vlade označil za izmišljotino. Foto: Reuters

Maduro je povedal zgolj, da naj bi umore izvršila "izraelska skupina". Ob tem je posvaril, da bo neusmiljen v revolucionarni protiofenzivi proti poskusu fašističnega udara. Poudaril je, da je vpletenost kolumbijskega predsednika Ivana Duqueja očitna. Poleg tega naj bi pri načrtu sodelovala tudi čilski predsednik Sebastian Pinera in svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost John Bolton.

Kolumbijski zunanji minister Carlos Holmes Trujillo je v odzivu na obtožbe venezuelske vlade poudaril zgolj, da bo njegova država v Venezueli še naprej delovala s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Samih obtožb sicer ni omenil.

Guaido navedbe vlade označil za izmišljotino

Vodjo venezuelske opozicije Juana Guaidoja je Rodriguez medtem obtožil načrtovanja "pokola". Samooklicani začasni predsednik Venezuele je te obtožbe označil za izmišljotino. Guaido, ki ga je kot začasnega predsednika priznalo več kot 50 držav, je poudaril, da bo pripadnike venezuelske vojske še naprej pozival, naj se odrečejo Maduru.

Rodriguez je ob tem nekdanjega vodjo obveščevalcev pod Madurom Christopherja Figuero, ki je pobegnil v ZDA, obtožil, da je poskušal pridobiti več sto tisoč dolarjev za aprilski poskus državnega udara proti Maduru. Izkazalo se je, da je Figuera plačanec, je povedal venezuelski minister.

Venezuelski režim opozicijo pod vodstvom Guaidoja namreč obtožuje, da je poskušala državni udar izvesti že 30. aprila. Tedaj je uspelo Guaidoju na svojo stran pridobiti zgolj okoli 30 pripadnikov vojske. Poskusa državnega udara so takrat obtožili 17 ljudi.