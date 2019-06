Po odprtju meje v Kolumbijo več tisoč Venezuelcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do poldneva jo je iz Venezuele prečkalo 18.000 ljudi, iz Kolumbije pa 8000, je povedal vodja kolumbijskega urada za migracije Christian Krüger. Foto: Reuters

Več tisoč Venezuelcev je v soboto prečkalo mejo s Kolumbijo, ki jo je venezuelski predsednik Nicolas Maduro deloma odprl v petek, da bi prišli do hrane in zdravil.

Že v soboto zgodaj zjutraj se je na mejne mostove odpravilo več tisoč ljudi, ves dan pa so bile na meji dolge kolone. Do poldneva jo je iz Venezuele prečkalo 18.000 ljudi, iz Kolumbije pa 8000, je povedal vodja kolumbijskega urada za migracije Christian Krüger.

Preden so februarja mejo v venezuelski zvezni državi Tachira zaprli, je mednarodni most Simon Bolivar, ki povezuje mesto Tachira in kolumbijsko Cucuto, vsak dan prečkalo okoli 30.000 ljudi.

Maduro še vedno preprečuje vtop humanitarne pomoči v državo

Kljub temu da je Maduro v petek mejo znova odprl, so tam še vedno zabojniki, s katerimi želijo preprečiti vstop humanitarne pomoči v državo, ki se je nabrala na kolumbijski strani meje. Madurov režim namreč to pomoč vidi kot pretvezo za zunanje vojaško posredovanje.

"Še vedno niso umaknili zabojnikov, prehod je otežen, veliko ljudi je (na venezuelski strani)," je povedal Carlos Julio Perez, ki je več ur čakal na meji, da bi prišel na zdravniški pregled v Kolumbiji.