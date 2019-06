Maduro znova odprl mejo s Kolumbijo

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v petek odredil odprtje meje s Kolumbijo v zvezni državi Tachira na zahodu Venezuele, kjer se na kolumbijski strani meje zbira pomoč za obubožane Venezuelce. Odnosi med Venezuelo in Kolumbijo so sicer napeti že od leta 2017, ko je Bogota začela opozarjati na veliko breme zaradi beguncev iz Venezuele.

Venezuela je februarja prekinila diplomatske odnose s Kolumbijo, ker je ta skupaj z okoli 50 državami priznala Juana Guaidoja za začasnega venezuelskega predsednika.

Februarja je Venezuela tudi zaprla mejo s Kolumbijo, Brazilijo ter pomorske in zračne povezave z Nizozemskimi Antili in Karibi, saj je hotel Guaido prek meja v državo spraviti humanitarno pomoč. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro to sicer zavrača in pravi, da gre za izgovor za začetek vojaškega posredovanja pod vodstvom ZDA.

Venezuela je mejo z Brazilijo in nizozemskim otokom Aruba znova odprla 10. maja. Odnosi med Brasilio in Caracasom so se zaostrili, potem ko je januarja oblast v Braziliji prevzel skrajno desni predsednik Jair Bolsonaro, ki je tudi priznal Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele.