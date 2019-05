Iz venezuelskega veleposlaništva v Washingtonu odstranili Madurove privržence

Agenti diplomatske varnostne službe State Departmenta so v petek z nalogom sodišča v prostorih venezuelskega veleposlaništva v Washingtonu aretirali štiri podpornike predsednika Nicolasa Madura, ki so pred mesecem dni zavzeli poslopje in ga "branili" pred privrženci Juana Guaidoja.

Venezuelski opozicijski voditelj Juan Guaido se je pred meseci razglasil za začasnega predsednika države, ZDA so ga priznale in mu namenile veleposlaništvo, potem ko so prekinile diplomatske odnose z vlado v Caracasu.

Madurovi podporniki zavzeli veleposlaništvo

Podporniki venezuelskega predsednika Nicolasa Madura so pred okoli mesecem dni zavzeli veleposlaništvo in preprečevali vstop privržencem oziroma kasneje tudi Guaidojevim diplomatom na čelu z veleposlanikom Carlosom Vecchiom.

State Department je od zveznega sodnika dobil nalog za aretacije in agenti diplomatske varnostne službe so nato v petek aretirali štiri zadnje privržence Madura, ki so še vztrajali na veleposlaništvu. Šlo je za 70-letnega Davida Vernona Paula, 64-letnega Kevina Bruca Zeesa, 57-letno Margaret Ann Flowers in 49-letno Adrienne Pine, ki so obtoženi oviranja dela diplomatske varnostne službe.

Pred poslopjem veleposlaništva Venezuele v Washingtonu so nenehno potekale demonstracije, med privrženci Guaidoja in Američani levičarskih prepričanj, ki so izražali podporo Maduru, pa je morala večkrat posredovati tudi policija.