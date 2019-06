Med prosilci za azil v EU vse več Venezuelcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je objavil urad, je od januarja do aprila 2019 za azil v EU prvič zaprosilo 206.500 oseb, medtem ko jih je v enakem obdobju lani 179.000. Povečalo se je predvsem število prosilcev iz tistih držav, ki za vstop v schengensko območje ne potrebujejo vizuma. Med njimi so tako Venezuelci kot tudi Kolumbijci, Albanci in Gruzijci.

Za 121 odstotkov več prošenj za azil

Samo iz Venezuele, ki jo pretresa je v letošnjih prvih štirih mesecih za azil zaprosilo 14.257 ljudi, kar je za 121 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Tudi iz Kolumbije je za azil zaprosilo 8.097 ljudi oz. za 156 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Marca so sicer zabeležili okoli 20 odstotkov prošenj od prebivalcev latinskoameriških držav, med njimi tudi iz Salvadorja, Nikaragve, Hondurasa in Peruja.

Pada število prosilcev iz Sirije

Na drugi strani pa je na primer prvič upadlo število prosilcev iz Sirije, in sicer za osem odstotkov na 20.392. Po drugi strani pa se je spet zvišalo število prosilcev iz Afganistana - zabeležili so jih 14.042, kar je za 36 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Gre sicer za tiste, ki so prvič zaprosili za azil v kateri od članic EU. Po drugi strani je vsaka deseta prošnja od osebe, ki je za azil enkrat že zaprosila, a je bila zavrnjena. Večino teh prosilcev predstavljajo prebivalci držav Zahodnega Balkana. Kot navajajo v Easu, vsak četrti prosilec iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije in Srbije po zavrnitvi ponovno vloži prošnjo za azil.

Okoli tri odstotke vseh prosilcev za azil predstavljajo mladoletniki brez spremstva. Največ jih prihaja iz Vietnama - vsak deseti od vietnamskih prosilcev je otrok. Veliko jih prihaja tudi iz afriških držav, zlasti iz Eritreje, Gvineje in Sudana.

Sirci, Afganistanci in Venezuelci sicer skupaj predstavljajo skoraj četrtino vseh prosilcev za azil v članicah EU. Prvo deseterico potem predstavljajo še Iračani, Kolumbijci, Nigerijci, Pakistanci, Iranci, Albanci in Gruzijci.