Ameriška vojska v napadu na plovilo ubila tri domnevne tihotapce mamil

Ameriška vojska mornarica | Ameriške sile od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. | Foto Guliverimage

Ameriške sile od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil.

Foto: Guliverimage

Ameriška vojska je v petek sporočila, da je v napadu na plovilo v Karibih ubila tri domnevne tihotapce mamil. S tem je število mrtvih v napadih, ki jih ZDA v okviru kampanje boja proti drogam od septembra lani izvajajo v Karibih in vzhodnem Pacifiku, naraslo na najmanj 133, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V tej akciji so bili ubiti trije narkoteroristi. Noben član ameriških oboroženih sil ni bil poškodovan," je na omrežju X zapisalo južno poveljstvo ameriških sil.

Doslej ubili najmanj 133 ljudi 

Ameriške sile od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile najmanj 133 ljudi.

Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.

