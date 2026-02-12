Kranjsko okrožno sodišče je v sredo zvečer Slađana Zeljka obsodilo za posredovanje pri izvozu velikih količin vojaškega orožja iz Bosne in Hercegovine v Francijo ter mu prisodilo pet let zapora. Soobtoženega Petra Kapusa, ki je trdil, da za orožje v počitniški prikolici, ki jo je vozil, ni vedel, je sodišče oprostilo. Sodba še ni pravnomočna.

Slađan Zeljko je glede na obtožnico 19. septembra 2023 v Sloveniji organiziral hrambo počitniške prikolice, v kateri je bilo skritih okoli 30 avtomatskih pušk in večje število granat ter nabojev. Dva dneva pozneje je prikolico prevzel Uroš Pernuš in jo 23. septembra predal Petru Kapusu, ki jo je odpeljal proti Franciji. V Avstriji so ga ustavili tamkajšnji varnostni organi in v skritem predelu prikolice našli orožje. Pernuš je maja 2024 kaznivo dejanje priznal in bil obsojen na leto dni zapora, za preostala dva obtožena je po pravnomočni zavrnitvi zahteve za izločitev dokazov sojenje steklo šele decembra lani.

Zeljkov odvetnik Marko Makuc, ki je skupaj z Zeljkom ves čas nasprotoval sojenju prek videokonference, je na sredini obravnavi predlagal še vrsto dokazov, med drugim zaslišanja prič iz tujine. Tožilka je ocenila, da gre za zavlačevanje dokaznega postopka in da bi obramba predloge lahko podala že prej. Tričlanski sodni senat pod vodstvom sodnika Vida Beleta je predloge kot nerelevantne zavrnil.

Zeljko del mednarodne trgovine z orožjem

Sledile so zaključne besede. Tožilka Tjaša Košir je sodišču predlagala, da Zeljku izreče šestletno zaporno kazen. Kot je dejala, je Zeljko v zagovoru svojo vlogo minimiziral in navajal, da je le delal uslugo prijateljem in da ni vedel za orožje. Vendar so dokazi po njenem mnenju pokazali, da je imel Zeljko pri mednarodni verigi trgovine z orožjem zelo pomembno vlogo, saj so orožje v prikolico vgradili prav na njegovem vikendu, v Sloveniji je nato organiziral hrambo orožja in sodeloval pri poizvedovanju o Pernušu, ko je bil ta že zaprt.

Za Kapusa je tožilka predlaga dve leti in tri mesece zapora. Njegov zagovor, da za orožje v prikolici ni vedel, po njenem mnenju ni bil prepričljiv. Predpisana kazen za nedovoljeni promet z velikimi količinami orožjem je od enega do desetih let zapora, kot oteževalno okoliščino za oba obdolžena, ki v preteklosti sicer še nista bila kaznovana, pa je tožilka navedla, da je šlo za vojaško, avtomatsko orožje, ki ima ogromno uničevalno moč in se največkrat uporablja za izvedbo terorističnih napadov.

Zeljkov zagovornik je dejal, da zaradi zavrnitve dokaznih predlogov niti ne more podati zaključne besede, saj da je sodišče onemogočilo obrambo, šele izvedba predlaganih dokazov pa bi razjasnila celotno zadevo. Okoliščine, ki jih je navedlo tožilstvo, po njegovem mnenju niso dokazane, zato je sodišču predlagal izrek oprostilne sodbe.

Kapus ni zavestno sodeloval pri storitvi kaznivega dejanja

Oprostilno sodbo je za svojo stranko predlagala tudi Kapusova odvetnica Mojca Jarc. Dejala je, da Kapus ni imel nič z organizacijo prevoza orožja, odzval se je zgolj na ponudbo za delo, in sicer za prevoz prikolice. Nobenega dokaza ni, da bi vedel, kaj prevaža, je izpostavila.

Tudi sodni senat, ki je po tehtanju dokazov sodbo razglasil v sredo zvečer, je presodil, da ni bilo dokazano, da bi Kapus zavestno sodeloval pri storitvi kaznivega dejanja, zato ga je oprostil obtožbe.

Za Zeljka pa je senat presodil, da je dokazano, da je protipravno posredoval pri izvozu velikih količin orožja. V izrečeno petletno zaporno kazen se mu všteva čas pripora, v katerem je od sredine novembra 2023. Senat mu je zaradi ponovitvene nevarnosti pripor podaljšal do pravnomočnosti sodbe.