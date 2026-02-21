V novem ameriškem napadu v vzhodnem Pacifiku trije mrtvi

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Sobota,
21. 2. 2026,
12.02

Tanker, ladja, senčna flota | Ameriške sile od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. | Foto Reuters

Ameriške sile od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil.

Foto: Reuters

Ameriška vojska je v petek v vzhodnem Pacifiku izvedla nov napad na domnevne tihotapce mamil in pri tem po lastnih navedbah ubila tri ljudi. Pristojno južno poveljstvo vojske je na omrežju X zatrdilo, da so z napadenim plovilom, ki da je plulo na tihotapski poti, upravljale teroristične organizacije.

Ameriška vojska je v petek v vzhodnem Pacifiku izvedla nov napad na domnevne tihotapce mamil in pri tem po lastnih navedbah ubila tri ljudi. Pristojno južno poveljstvo vojske je na omrežju X zatrdilo, da so z napadenim plovilom, ki da je plulo na tihotapski poti, upravljale teroristične organizacije.

Objava ameriške vojske, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, vključuje še posnetek plovila, ki po napadu eksplodira.

Ameriške sile od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile skoraj 150 ljudi.

Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.

