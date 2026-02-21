V novem ameriškem napadu v vzhodnem Pacifiku trije mrtvi

Ameriška vojska je v petek v vzhodnem Pacifiku izvedla nov napad na domnevne tihotapce mamil in pri tem po lastnih navedbah ubila tri ljudi. Pristojno južno poveljstvo vojske je na omrežju X zatrdilo, da so z napadenim plovilom, ki da je plulo na tihotapski poti, upravljale teroristične organizacije.

Objava ameriške vojske, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, vključuje še posnetek plovila, ki po napadu eksplodira.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

Ameriške sile od septembra lani v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile skoraj 150 ljudi.

Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.