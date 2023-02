Albanska opozicija množično zahtevala odstop premierja Rame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Protest sta sicer skupaj organizirali Berisheva Demokratska stranka in Svobodnjaška stranka nekdanjega predsednika Ilirja Mete, ki sta nedavno združili moči v poskusu, da dosežeta odstop premierja Rame. Foto: Reuters

Na tisoče ljudi je v soboto zvečer v Tirani zahtevalo odstop albanskega premierja Edija Rame, ki mu očitajo korupcijo in krivdo za vse hujšo revščino v državi. Na ulice jih je med drugim spodbudila afera, povezana z nekdanjim agentom ameriškega FBI, ki naj bi v zameno za podkupnino dosegel uvedbo sankcij ZDA proti bivšemu premierju Saliju Berishi.

Ramo namreč opozicija obtožuje, da je na skrivaj povezan z nekdanjim posebnim agentom FBI, ki naj bi pri ameriškem State Departmentu lobiral za uvedbo sankcij proti opozicijskemu voditelju in nekdanjemu premierju Berishi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Najhujši škandal, ki je umazal obraz države v svetu"

"Edi Rama je zagrešil sovražno dejanje podkupovanja nekdanjega uslužbenca FBI, da bi eliminiral opozicijo," je zbranim protestnikom v soboto zvečer povedal Berisha in to označil kot najhujši škandal, ki je "umazal obraz države v svetu".

Omenjenega agenta Charlesa McGonigala so aretirali januarja, ker naj bi bil vpleten v sumljive posle s tujimi akterji. Med drugim naj bi skril 225 tisoč dolarjev v gotovini, ki jih je prejel od nekdanjega uslužbenca albanske tajne službe. Sodeč po besedilu obtožnice je tudi "ohranjal trajen odnos s premierjem Albanije".

Opozicija trdi, da je agent delal za Ramo oziroma da je ta "financiral politično lobiranje" v ZDA proti Berishi. Temu so sicer ZDA leta 2021 prepovedale vstop v državo zaradi korupcije, ko je bil na mestu premierja. Rama te očitke zavrača kot "skrajno blatenje" in vztraja, da preiskava proti agentu FBI ni na noben način povezana z albansko vlado.

Proti poslopju vlade metali dimne bombe in petarde

Protest sta sicer skupaj organizirali Berisheva Demokratska stranka in Svobodnjaška stranka nekdanjega predsednika Ilirja Mete, ki sta nedavno združili moči v poskusu, da dosežeta odstop premierja Rame. Somišljenikom sta v soboto zvečer sporočila, da sta se začela "demokratična revolucija" in "odštevanje" do odhoda Rame, ki naj bi v desetletju, odkar je na čelu vlade, okupiral državo za svoje mafijske interese, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na protestu je za varnost skrbelo okoli tisoč policistov, minil pa je relativno mirno – z izjemo skupine kakih desetih protestnikov, ki so proti poslopju vlade metali dimne bombe in petarde. Rama se, kot piše Ansa, medtem ni pustil motiti in je tik pred začetkom protesta na Facebooku objavil fotografijo, kako v nekem kiparskem studiu izdeluje keramično vazo.