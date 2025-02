Ajatola Hamenej prvič po prekinitvi ognja sprejel vodje Hamasa

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je danes na prvem srečanju po prekinitvi ognja v Gazi sprejel voditelje palestinskega gibanja Hamas, ki ga podpira Teheran. Po njegovi oceni je Hamas premagal Izrael in, kot je dodal, tudi ZDA, saj da so jim preprečili uresničitev vseh njihovih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Premagali ste sionistični režim, pravzaprav tudi ZDA. S pomočjo božje milosti jim niste dovolili doseči nobenega od njihovih ciljev," je po poročanju iranske državne televizije dejal Hamenej voditeljem Hamasa.

Na fotografijah s srečanja v Teheranu je med drugim mogoče videti visokega predstavnika Hamasa Kalila al Hajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael danes po izpustitvi treh talcev, ki so bili v rokah palestinskega islamističnega gibanja Hamas, v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja iz zaporov izpušča Palestince. V Ramalo na Zahodnem bregu je prispel avtobus s skupino Palestincev, a ni znano, koliko jih je. V peti izmenjavi ujetnikov je danes sicer predvidena izpustitev 183 Palestincev.

Izpuščeni palestinski zaporniki so izstopili iz avtobusa pred navdušeno množico, ki se je od jutra zbirala v Ramali, sedežu palestinskih oblasti.

Avtobus s palestinskimi zaporniki je pripeljal iz zapora Ofer na zasedenem Zahodnem bregu. Koliko zapornikov je bilo na avtobusu, ni znano.

Po poročanju BBC bo Izrael zapornike danes prepeljal tako na Zahodni breg kot v Gazo.

V Gazi so danes izpustili še tri izraelske talce, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zadrževalo od napadov na Izrael oktobra 2023. V peti izmenjavi talcev in zapornikov od prekinitve ognja so bili izpuščeni Eli Šarabi, Ohad ben Ami in Or Levy. Izrael bo po napovedih iz svojih zaporov danes izpustil 183 Palestincev.

Izraelska vojska je sporočila, da so talci že prispeli v Izrael, kjer jih v sprejemnem centru na jugu Izraela čakajo svojci. Izpuščene moške bodo zdravniki pregledali in jih napotili na zdravljenje.

Moški so na posnetkih ob izpustitvi, kjer stojijo na odru ob zamaskiranih pripadnikih Hamasa, videti izčrpani in sestradani. Posnetki so v Izraelu sprožili plaz kritike ravnanja s talci.

"Tako je videti zločin proti človeštvu! Ves svet mora v neposrednem prenosu gledati Ohada (ben Amija), Ora (Levyja) in Elija (Šarabija) - ki so se po 491 dneh pekla vrnili lačni, izčrpani in bolni - in zdaj jih podli morilci izkoriščajo za ciničen in krut spektakel," je zapisal izraelski predsednik Jicak Hercog na omrežju X.

Premier Benjamin Netanjahu je poudaril, da so slike treh osvobojenih talcev v Gazi pretresljive. Dodal je, da ne bodo ostale brez odgovora, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz njegovega urada.

Svojci talcev pa so izrazili žalost in ogorčenje nad njihovo obravnavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po današnji izpustitvi se na območju Gaze nahaja še 76 talcev. Po izraelskih poročilih je med njimi 35 mrtvih.

Naslednja izmenjava je predvidena prihodnji konec tedna.

V Gazi so danes izpustili še tri izraelske talce, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zadrževalo od napadov na Izrael oktobra 2023. V peti izmenjavi talcev in zapornikov od prekinitve ognja so bili izpuščeni Eli Šarabi, Ohad ben Ami in Or Levy. Izrael bo po napovedih iz svojih zaporov danes izpustil 183 Palestincev.

Izraelske talce so v kraju Deir al Balah v Gazi predali ekipi Mednarodnega Rdečega križa, ki jih bo prepeljala v sprejemne centre v Izraelu.

Ben Amija in Šarabija so pripadniki Hamas 7. oktobra 2023 zajeli v kibucu Beri, medtem ko je Levy padel v ujetništvo Hamasa na glasbenem festivalu Nova v Izraelu.

Med izpuščenimi palestinskimi talci jih 18 prestaja dosmrtne kazni, 54 dolgotrajne kazni, 111 pa so jih aretirali po Hamasovem napadu 7. oktobra 2023, je v petek povedala predstavnica palestinske nevladne organizacije Amani Sarahneh.

To je peta izmenjava talcev oziroma zaprtih Palestincev v skladu z januarja sklenjenim dogovorom o prekinitvi ognja.

Hamas je doslej izpustil 21 talcev v zameno za 583 Palestincev iz izraelskih zaporov.

Dogovor določa, da bo v prvi 42-dnevni fazi iz Gaze izpuščenih 33 izraelskih talcev v zameno za 1904 Palestince.

V Gazi potekajo priprave na izpustitev treh Izraelcev, ki jih palestinsko islamistično gibanje Hamas zadržuje od napada na Izrael 7. oktobra 2023. Po poročanju izraelskih medijev naj bi Hamas talce predal okoli 10. ure po krajevnem času (9. ure po srednjeevropskem). Izrael naj bi zatem iz svojih zaporov izpustil 183 Palestincev.

Hamas je v petek sporočil, da bo danes izpustil Izraelce Elija Šarabija, Ohada ben Amija in Ora Levyja, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelske talce naj bi v kraju Deir al Balah v Gazi predali ekipi Mednarodnega Rdečega križa, ki jih bo prepeljala v sprejemne centre v Izraelu. Izrael naj bi zatem izpustil iz zaporov 183 Palestincev.

To bo že peta izmenjava talcev oziroma zaprtih Palestincev v skladu z januarja sklenjenim dogovorom o prekinitvi ognja. V prvi fazi dogovora naj bi bilo izpuščenih 33 izraelskih talcev.

Prejšnji teden sta Izrael in Hamas v izmenjavi ujetnikov izpustila tri talce in več kot 183 Palestincev.

"ZDA bodo to vzele kot nepremičninsko transakcijo, kjer bomo mi vlagatelji, ampak se ne mudi," je povedal nekdanji nepremičninski magnat iz New Yorka Trump.

Trump je na novinarski konferenci po torkovem srečanju z Netanjahujem govoril o dolgoročnem ameriškem prevzemu Gaze, Palestince, ki tam živijo, pa naj bi sprejela Egipt in Jordanija. Napovedal je tudi, da bo s pomočjo vlagateljev Gaza postala podobna francoski rivieri.

Trumpove izjave so presenetile in vznemirile tako tujo kot domačo javnost, pa tudi kongresne republikance. Zamisel o vpletanju ameriških vojakov v novo vojno na Bližnjem vzhodu med republikanci ni naletela na navdušenje, zato so Trumpu dali vedeti, da je ne bodo podprli. Foto: Reuters Njegove izjave so presenetile in vznemirile tako tujo kot domačo javnost, pa tudi kongresne republikance. Zamisel o vpletanju ameriških vojakov v novo vojno na Bližnjem vzhodu med republikanci ni naletela na navdušenje, zato so Trumpu dali vedeti, da je ne bodo podprli.

Bela hiša je dan zatem nekoliko omilila predsednikove izjave. Kot so pojasnili, se Trump še ni zavezal, da bo v Gazo poslal ameriške vojake, a te možnosti ni izključil. Dodali so, da ameriški prevzem porušene palestinske enklave ne pomeni, da bodo obnovo plačali ameriški davkoplačevalci.

Netanjahu je dejal, da lahko s takšnim svežim pristopom preobrazijo Bližnji vzhod, Trumpov državni sekretar Marco Rubio pa je v sredo skušal pojasniti, da bi Palestince preselili le začasno, dokler ne obnovijo Gaze pod vodstvom ZDA.