Triinosemdesetletna Nancy Pelosi v vnovičen boj za kongresni stolček

Nekdanja predsednica ameriškega predstavniškega doma in ena najvplivnejših političark iz vrst demokratov, 83-letna Nancy Pelosi, se bo novembra naslednje leto vnovič podala v boj za kongresni stolček. Kot je sporočila v petek, morajo ZDA "pokazati svetu, da je naša zastava še vedno tam, s svobodo in pravičnostjo za vse".

"Zato se bom potegovala za vnovično izvolitev in spoštljivo prosim za vaš glas," je Pelosi, ki v kongresu zastopa San Francisco, zapisala na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Pelosi je položaj predsednice predstavniškega doma prvič prevzela leta 2007 in na njem ostala do leta 2011, ko so se demokrati preselili v manjšino. Nazaj je prišla po velikem valu demokratskih zmag leta 2018.

Novembra lani se je odpovedala vnovičnemu potegovanju za vodilni položaj v predstavniškem domu, češ da želi dati prostor novi generaciji. Takrat so se pojavila ugibanja, da se bo po volitvah sredi mandata novembra 2024 upokojila.

Vse starejši politični razred

Predsednik Joe Biden je star 80, njegov republikanski tekmec Donald Trump pa 77 let. Njuna starost – in s tem povezano vprašanje, kako bi to lahko vplivalo na sposobnost vodenja države – je ena od tem bližajočega se boja za Belo hišo leta 2024.

Vodilni republikanec v senatu Mitch McConnell, ki je star 81 let, se je v zadnjem času znašel v medijih po dveh incidentih, ko v nastopu pred novinarji za kratek čas ni mogel govoriti.

Trije drugi senatorji so še starejši kot McConnell, vključno z 89-letnim republikancem Chuckom Grassleyjem in 90-letno demokratko Dianne Feinstein.