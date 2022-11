Nancy Pelosi sprejela odločitev: Ne bom več ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi predsednik predstavniškega doma bo najverjetneje republikanec Kevin McCarthy, ki je v torek dobil večino glasov svoje poslanske skupine za nominacijo, vendar ni dobil podpore vseh republikancev. O predsedniku predstavniškega doma kongresa bo januarja glasoval ves 435-članski predstavniški dom in McCarthy si mora zagotoviti 218 glasov. Na torkovih volitvah jih je dobil le 188.

Pelosijeva odhaja v zgodovino kot prva ženska na vodilnem položaju predstavniškega doma kongresa, oseba na tem položaju je po ustavi tretja po vrsti za prevzem predsedniškega, če se predsedniku in podpredsedniku ZDA kaj zgodi.

Obenem odhaja v zgodovino tudi kot ena od najbolj učinkovitih voditeljev predstavniškega doma, saj je tudi zadnji dve leti kljub majhni večini demokratov in razdeljenosti poslanske skupine na leve progresivne in bolj konservativne v ključnih trenutkih zbrala dovolj glasov za potrjevanje demokratske agende.

Zaradi tega si je pridobila spoštovanje številnih političnih nasprotnikov, obenem pa tudi sovraštvo skrajnejših politikov in Američanov.

Že pred časom napovedala, da je to njen zadnji mandat

Pelosijeva je že po volitvah leta 2020 dejala, da bo to njen zadnji mandat na čelu predstavniškega doma. Po vmesnih volitvah prejšnji teden so jo kolegi sicer pozivali, naj vztraja, kar je omenila v sredo, ko je dejala, da bo počakala, kako se bo razpletla tekma za predstavniški dom.

V sredo je postalo jasno, da bodo imeli republikanci najmanj 218 sedežev v novem predstavniškem domu, in odločila se je, da se za predsedniški položaj ne bo več potegovala.

Položaj predsednice predstavniškega doma je prvič prevzela leta 2007 in na njem ostala do leta 2011, ko so se demokrati preselili v manjšino. Nazaj je prišla po velikem valu demokratskih zmag leta 2018.

Pelosijeva je brez dlake na jeziku izražala nasprotovanje Trumpu, njegovi politiki in vedenju.

Trump je v najavi svoje nove predsedniške kampanje v torek poudarjal, da so se končno znebili Pelosijeve, ko je opravičeval slabše rezultate republikancev na vmesnih volitvah od pričakovanih. Za to vse večji del republikancev krivi njega, ker je podpiral težko izvoljive kandidate, če so le ponavljali njegove trditve o ukradenih predsedniških volitvah 2020.

Trumpov privrženec, sicer nezakoniti priseljenec iz Kanade in podpornik teorij zarot, je oktobra vdrl v njeno stanovanje v San Franciscu in jo hotel ugrabiti. Naletel je na njenega ostarelega moža in ga hudo poškodoval s kladivom.

Pelosijeva je bila kot poslanka iz okrožja, ki zajema mesto San Francisco, v predstavniški dom prvič izvoljena leta 1987. Leta 2003 je postala voditeljica demokratske manjšine in od takrat je ostala na čelu poslanske skupine kot voditeljica manjšine ali kot predsednica predstavniškega doma.

V svojem poslovilnem govoru v kongresu je danes hvalila ameriško demokracijo. Ne glede na to, da se njena stranka v predstavniškem domu seli v manjšino, pa je pohvalila volivce, ki so zavrnili številne Trumpove kandidate. Demokrati so ohranili večino v senatu, pobrali neto dva guvernerska položaja in tri dodatne večine v državnih kongresih.