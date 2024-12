Nancy Pelosi med obiskom v Luksemburgu pristala v bolnišnici

Nekdanja predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi se je poškodovala med obiskom v Luksemburgu, kjer se je z delegacijo kongresa nameravala udeležiti slovesnosti ob 80. obletnici ardenske ofenzive, so danes sporočili iz njenega urada. Dodali so, da so Pelosi zaradi poškodb sprejeli v bolnišnico.