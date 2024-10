Triindvajsetletnica je med sprehodom s prijatelji izgubila telefon. Ko ga je skušala najti, ji je spodrsnilo in padla je v tri metre globoko razpoko. Obrnjena na glavo je obtičala med dvema balvanoma, po sedmih urah pa jo je reševalcem le uspelo izvleči. Zahtevno reševalno akcijo so na družbenem omrežju Facebook opisali avstralski reševalci.

Sproščujoč sprehod na avstralskem podeželju se je za 23-letnico sprevrgel v nočno moro. Med iskanjem telefona ji je spodrsnilo in z glavo naprej je padla v tri metre globoko vrzel. Ker je prijatelji sami niso mogli izvleči, so poklicali pomoč. Pri tem so naleteli na izziv, saj so bili sredi avstralskega podeželja v Novem Južnem Walesu brez signala.

Ko jim je reševalce le uspelo priklicati, so morali ti odstraniti kar šest velikih balvanov, preden so se 23-letnici dovolj približali in se dotaknili njenih stopal.

Največ težav so imeli z zadnjim balvanom, težkim okoli 500 kilogramov. Premaknili so ga z uporabo specializiranega vitla, pri tem pa so morali biti izredno previdni, da balvan ne bi preveč zanihal.

"V desetletni karieri reševalca se še nikoli nisem srečal s takšnim primerom. Bilo je zahtevno, a neverjetno nagrajujoče," je dejal reševalec Peter Watts. Povedal je, da so delovali kot ekipa, vsak je imel svojo vlogo, dobro so sodelovali in dosegli najboljši rezultat. Po sedmih urah kalvarije jo je odnesla le z manjšimi praskami in modricami.