14-letnik ob koncu šole popil liter vodke, končal je v kritičnem stanju

Štirinajstletnik, ki je na Hrvaškem praznoval konec šole tako, da je spil liter vodke, je končal v bolnišnici, poročajo hrvaški mediji. Ob tem pozivajo starše, naj bodo pozorni na svoje najstnike, saj zloraba alkohola med mlajšo populacijo pomeni resno težavo. ''Prepričana sem, da pijejo mlajši od 14, 15 in 16 let,'' je v pozivu dejala Ivana Portolan Pajić.

Številni najstniki ob praznovanju konca šolskega leta sežejo po alkoholu, opažajo na Hrvaškem. Zaradi litra popite vodke pa je danes v zagrebški bolnišnici za otroške bolezni pristal 14-letnik, ki je v kritičnem stanju. Na kliniko so, še poročajo hrvaški mediji, pripeljali še dva njegova vrstnika.

''Pridite po svoje otroke, naredili smo vse, kar je v naši moči v boju proti škodljivi zlorabi alkohola med mlado populacijo, to so mladoletniki, stari 14, 15 in 16 let,'' je povedala Ivana Portolan Pajič z mestnega urada za zdravje. Pojasnila je še, da aktivnosti za mlade tečejo v sodelovanju z mestnim društvom Rdečega križa, zagrebško urgentno službo, občinskim redarstvom, reševalno službo in celo državnim inšpektoratom. A na vseh koncih v mestu ne morejo ukrepati, saj praznovanja ob koncu šole potekajo v številnih parkih Zagreba.

''Imeli smo že več primerov zastrupitve, med njimi je bila tudi 14-letnica, ki je končala v bolnišnici. Upajmo, da bo dobro, a akutne zastrupitve so res nevarne,'' je še opozorila Portolan Pajićeva.

V Sloveniji smo še vedno nad mednarodnim povprečjem

Pitje alkohola med mladostniki iz Slovenije upada, a v večini kazalnikov smo še vedno nad evropskim povprečjem.

Podatki mednarodne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki 2017/2018, ki jo v Sloveniji izvajajo na štiri leta, kažejo, da je 71 odstotkov 15-letnikov in 86 odstotkov 17-letnikov v življenju že pilo alkoholne pijače, 27 odstotkov 15-letnikov in 52 odstotkov 17-letnikov pa je bilo opitih vsaj dvakrat v življenju.

''V obdobju od 2002 do 2018 beležimo ugodne kazalnike, večina kazalnikov pitja alkohola se je znižala, a še vedno presegamo mednarodno HBSC-povprečje. Pri odstotku 15-letnikov, ki so bili opiti vsaj dvakrat v življenju, je Slovenija na 11. mestu med 45 državami, v odstotku tistih, ki so že pili alkohol, pa celo na 10.," je opozorila vodja omenjene raziskave v Sloveniji Helena Jeriček Klanšček z NIJZ.