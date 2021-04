Pri sosedih prodaja alkohola v obdobju epidemije narasla za več kot tretjino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če so v lanskem letu, v obdobju prvega vala epidemije, kupci dobesedno razgrabili osnovna živila, kvas in toaletni papir, zdaj rekorde ruši prodaja alkoholnih pijač, ugotavljajo hrvaški trgovci.

V obdobju popolnega zaprtja gostinskih lokalov in restavracij je prodaja alkohola v trgovinah narasla od 30 do 35 odstotkov, piše hrvaški Večerni list. Preteklih nekaj tednov, ko so gostinci odprli terase svojih lokalov, se je ta odstotek nekoliko znižal. V primerjavi s časom pred pandemijo pa prodaja alkohola še vedno ostaja višja za 10–15 odstotkov.

Direktor hrvaške trgovske verige Martin Evačić pravi, da so v obdobju zaprtja gostinskih lokalov beležili občutno večjo prodajo pijač: "Ni narasla le prodaja alkohola, temveč vseh pijač. Najverjetneje so se ljudje kljub ukrepom družili doma, kar je še dodatno vplivalo na rast okužb."

Enako opažajo pri največjem hrvaškem trgovcu Konzumu, kjer se je povečala predvsem prodaja pijač z visoko vsebnostjo alkohola. Kupci posegajo predvsem po manjših pakiranjih. Za med gredo stekleničke od 0,01 do 0,02 litra, ki jih običajno v trgovini najdemo pri blagajni.

Foto: Getty Images

Pri največjem proizvajalcu močnih alkoholnih pijač Badela 1962 pravijo, da proizvodnja raste. Na trg so celo lansirali nove proizvode alkoholnih pijač v manjših stekleničkah. Povpraševanja je veliko, proizvode izvažajo tudi v BiH, Makedonijo in na Poljsko.

Ne zavedamo se, kako pomembno je duševno zdravje

Hrvaška psihologinja Mirjana Nazor ob tem opozarja, da se v teh nenavadnih časih marsikdo zateče k alkoholu: "Številni se ne počutijo najbolje, zaskrbljeni so, saj ne vedo, kaj prinaša prihodnost. Na žalost pa se lahko vse skupaj še stopnjuje, saj epidemiji ni videti konca."

Najhuje je v položajih, za katere ne vemo, kdaj se bodo končali. Nekateri se zatečejo k molitvi ali meditaciji, drugi uteho poiščejo v alkoholu. Še vedno zanemarjamo pomen duševnega zdravja. Če bi se o občutkih, težavah in travmah začelo govoriti prej in predvsem več, bi se ljudje z njimi lažje spopadali. Tega marsikdo ni sposoben in se v težkem obdobju raje odloči za najpreprostejši izhod, kar je pogosto prav alkohol, dodaja Nazorjeva.