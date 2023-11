ZZZS bo v ponedeljek začel pošiljati odločbe. Kaj je smiselno narediti?

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel poleti, začne veljati s prihodnjim letom. Pravice in storitve dolgotrajne oskrbe se bodo v prihodnjih dveh letih uveljavljale postopoma, je spomnil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Celoten paket pravic bo stopil v veljavo 1. decembra 2025, je dodal.

Še pred uveljavitvijo zakona bodo vsi, ki so vključeni v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, na domač naslov prejeli odločbo ZZZS. Ta bo posameznika obvestila, da je vključen v sistem zavarovanja, in ga seznanila s pogoji za dostop do storitev.

Okoli 1,7 milijona ljudi v sistem

Pred tem so na ZZZS preverili, kdo izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, je dejala Mlakarjeva. Gre za okoli 1,7 milijona ljudi.

Kot je pojasnila, pogoje za vključitev izpolnjujejo polnoletne osebe, ki so vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. V sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo so vključeni tudi zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, mlajši od 18 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.

Ministrstvo in ZZZS sta ob tem vzpostavila spletni strani in kontaktne številke, ki prebivalcem nudijo informacije glede dolgotrajne oskrbe. Spletna stran ministrstva je na voljo na povezavi https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/dolgotrajna-oskrba/, njihov kontaktni center pa je na številki 080 9810 dostopen ob ponedeljkih med 9. in 12. uro, ob torkih, četrtkih in petkih pa v enakem terminu in med 14. in 17. uro.

Klicna številka bo začela delovati v ponedeljek

ZZZS pa nudi informacije o vključenosti zavarovanih oseb v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, in sicer na spletni strani https://www.zzzs.si/dolgotrajna-oskrba/ ter na telefonski številki 01 30 77 605, ki bo začela delovati v ponedeljek.

Zavarovanci lahko sicer urejenost zavarovanja za dolgotrajno oskrbo na spletni strani ZZZS preverijo tudi sami.

Na vprašanje glede kadrovske problematike v domovih za starejše je Maljevac odgovoril, da je v zadnji fazi priprava posebnega zakona, ki ga bodo predvidoma v dveh tednih poslali v javno obravnavo. Zakon bo prinesel pomemben korak na področju kadrov v domovih za starejše, je prepričan minister.