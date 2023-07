Parlamentarne počitnice so se sicer že začele, vendar se bodo poslanci morali kljub temu danes zbrati na izredni seji in na njej po izglasovanem odložilnem vetu DS znova odločati o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za ponovno potrditev zakona bo treba zbrati 46 glasov, vendar to glede na razmerja moči v DZ naj ne bi bilo pod vprašajem.

Še pred izredno sejo se bodo sestali člani matičnega odbora DZ in se znova opredelili do zakona, pri čemer bodo preučili tudi pomisleke DS.

Minister Maljevac odgovarja na očitke: Zakon je dober

DS vladi očita, da bo brez soglasja s socialnimi partnerji s 1. julijem 2025 uvedla prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini enega odstotka, ki ga bodo morali plačati tako delodajalci in delojemalci kot tudi upokojenci. Poleg tega so kritični do tega, da je bil predlog zakona obravnavan po nujnem postopku namesto po rednem, javna razprava pa je po njihovem opozorilu trajala le pet delovnih dni.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je odgovoril, da je zakon dober, saj krepi mrežo in dostopnost do javnih storitev za vse uporabnike in družine ne glede na njihovo materialno stanje ali druge okoliščine. Zakon bo po njegovem pojasnilu razbremenil finančni vložek uporabnika, storitve pa bodo na enak način na voljo po vsej državi tako v mestih kot na deželi. Glede na to je po njegovem mnenju nujno, da zakon čim prej brez nadaljnjih političnih zapletov pripeljejo do končne uveljavitve.