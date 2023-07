DS o predlogu za odložilni veto na zakon o dolgotrajni oskrbi

Zakon, ki ga je DZ sprejel v ponedeljek, od 1. julija 2025 določa plačilo obveznega prispevka v višini enega odstotka. Delodajalci in delojemalci bodo plačali prispevek v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo plačali dva odstotka, ker so hkrati delodajalci in delojemalci.

Zataknilo se je pri financiranju

Omenjene interesne skupine menijo, da bi moralo biti financiranje urejeno tako, da bo sistem v praksi vzdržen, da bo zagotavljal dejanski in pravočasen dostop do želenih storitev, hkrati pa ne bo pretirano obremenil posameznikov in drugih morebitnih zavezancev za plačilo storitev.

Predstavniki interesov delodajalcev so že večkrat predlagali, naj se financiranje ureja ločeno od vsebinskih rešitev, dokler ne bi dosegli ustreznega konsenza v družbi, med posameznimi interesnimi skupinami in v okviru socialnega dialoga. Z uveljavitvijo vsebinskega in strokovnega dela rešitev se namreč mudi, se strinjajo. Za razrešitev financiranja bi si morali po njihovem mnenju vzeti več časa.