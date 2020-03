Župani podpirajo omejitev gibanja na občine prebivanja

Zaostritev omejitve gibanja je sledila sončni soboti, ki so jo številni izkoristili za izlete v turistične kraje. "Ta ukrep je, pa čeprav je še tako strog, prišel v pravem času," je za STA ocenil blejski župan Janez Fajfar, ki je prepričan, da je z ukrepom vlada sledila predlogom turističnih občin. Občina Bled je namreč prek regijskega štaba civilne zaščite konec tedna obvestila vlado o množičnem nespoštovanju ukrepov, saj so obiskovalci iz vse Slovenije prihajali na Bled, v Bohinj in na Pokljuko.

Pri zagotavljanju spoštovanja ukrepov bodo na Bledu sodelovali policisti, redarji in prostovoljci, ki so že evidentirani pri civilni zaščiti. Občina dodatnih omejevalnih ukrepov za zdaj ne bo sprejemala. Kot je povedal Fajfar, to niti ni potrebno, saj občani ravnajo odgovorno.

"Očitno se zavedajo, kako pereč problem je to"

Tudi piranski župan Đenio Zadković je pretekli konec tedna opozoril na veliko število obiskovalcev iz notranjosti države, pri čemer nekateri niso upoštevali navodil o izogibanju druženju. Zato je pozdravil sprejetje vladnega ukrepa: "Očitno so pripravljeni prisluhniti in se zavedajo, kako pereč problem je to."

Kot je za STA povedal Zadković, so sicer na piranski občini že zelo zgodaj uvedli vrsto ukrepov. Tako so se lotili razkuževanja najbolj kritičnih površin, postavili trake čez klopce in jih opremili s piktogrami, da ljudje tam ne bi posedali. To se je poznalo tudi v relativno nizkem številu okuženih. "To statistiko skušamo ohraniti," je pojasnil župan, ki obiskovalcem sporoča: "Tu ste vedno dobrodošli, a v tem trenutku res vljudno naprošam, da ne hodite na Obalo, v izogib širjenju koronavirusa."

Tudi na Rogli si ne želijo obiskovalcev

Med bolj izpostavljenimi turističnimi kraji v soboto je bila tudi Rogla, kamor se je odpravilo večje število pohodnikov in ljubiteljev zimskih radosti, saj je tam ta čas več snega, kot ga je bilo letos v večjem delu smučarske sezone. Župan občine Zreče Boris Podvršnik je za STA ocenil, da so ukrepi države pravi in morajo dati rezultate.

"Turistične občine smo izpostavljene. Niso težava ljudje, ki so se držali priporočil in so se sprehajali na samem ali v krogu družine. Manjšo težavo smo imeli pri enem od sicer zaprtih lokalov, kjer so stale klopi in so jih pristojni morali opozoriti," je dejal Podvršnik in dodal, da so večje skupine ljudi beležili tudi po sprehajalnih poteh v smeri Goleka in Brinjeve gore ter v okolici Zreškega jezera.

V naslednjih dveh dneh bodo spremljali razmere in če zdajšnji pozivi ne bodo v celoti zalegli, bo Podvršnik v sklopu svojih pristojnosti izdal sklepe o prepovedi obiskovanja določenih območij. Še najbolj vesel pa bi bil, da bi Roglo vsi preostali obiskovalci trenutno prepustili domačinom.

Foto: Getty Images

"Sami moramo biti odgovorni"

Veliko prišlekov iz vse Slovenije beležijo tudi v bovški občini. "V tem smislu je vladni odlok pozitiven, uporaben pa bo le, če bo policija dosledno izvajala kontrolo in izrekala kazni za kršitelje," je izpostavil bovški župan Valter Mlekuž. Kot je opozoril, medobčinski redarji nimajo zadostnih kadrovskih zmožnosti, pripadniki civilne zaščite pa nobenih pooblastil. "Sami moramo biti odgovorni, upoštevati začasne ukrepe do potankosti, da bomo čim prej spet lahko vsi skupaj uživali v naših prelepih krajih," je pozval.

Vladno uredbo pozdravljajo tudi v večjih občinah. Na mariborski so za STA povedali, da ukrep omejitve gibanja na domačo občino v celoti podpirajo. V skladu s pristojnostmi, ki jih vladni odlok prepušča županom, pripravljajo ukrepe omejevanja gibanja na najbolj izpostavljenih točkah, na kritičnih mestih pa bodo namestili še informacijske table.

Tudi v Škofji Loki bodo nadgradili odlok s prepovedjo zadrževanja oziroma parkiranja na nekaterih najbolj priljubljenih izletniških točkah, kot so Križna gora, Crngrob in Lubnik. "Imamo veliko občino z veliko gozda in naravnih površin, tako da se lahko vsi varno razporedimo v naravi in tudi poskrbimo za naše psihološko zdravje s sprehodom v naravo, ne da bi ogrožali druge in se družili na kupu," je za STA povedal škofjeloški župan Tine Radinja.

Na Ptuju za zdaj brez dodatnih prepovedi

Županja ptujske občine Nuška Gajšek za zdaj ne namerava uvesti dodatnih prepovedi, če se bodo občani držali predpisanih omejitev. Bodo pa vse klopi v parkih in na javnih površinah prelepili s trakovi, tako da na njih ne bo mogoče posedanje, medtem ko vstop v parke in druge sprehajalne površine za zdaj ni prepovedan.

V Velenju ocenjujejo, da je vladni odlok v teh razmerah nujen. Vse občane še naprej pozivajo, naj se držijo preventivnih ukrepov in se ne družijo nikjer. "V primeru nespoštovanja bomo v Velenju primorani sprejeti dodatne ukrepe omejitve, npr. zaprtje pešpoti okoli jezera in ostalih rekreacijskih točk v mestu," so opozorili.

Vladno omejitev podpirajo tudi v Šmarju pri Jelšah, ki je eno od žarišč novega koronavirusa v državi. Kot poudarjajo, gredo vsa priporočila občinskega štaba civilne zaščite že od prvih okužb na območju šmarske občine v tej smeri. O dodatnih ukrepih pa ne razmišljajo, saj menijo, da vladni odloki zadostujejo.

Foto: Vlada RS